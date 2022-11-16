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Gazeta FM ganha novo programa sobre Copa do Mundo

Gazeta Esporte: Especial Copa começa a partir desta quarta (16) e vai abordar os principais acontecimentos da competição de segunda a sexta, às 18h
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

16 nov 2022 às 17:31

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 17:31

Gazeta Esporte Especial Copa com Filipe Souza, Marcella Scaramella e Murilo Cuzzuol
Gazeta Esporte Especial Copa com Filipe Souza, Marcella Scaramella e Murilo Cuzzuol Crédito: Vitor Jubini
Tem novidade chegando na Rede Gazeta. A partir desta quarta-feira (16) começa o Gazeta Esporte: Especial Copa, programa que será transmitido na Gazeta FM Vitória 97,1 e Gazeta FM Linhares 98,3, e no site e nas redes sociais de A Gazeta. De segunda à sexta, às 18h, Filipe Souza, Marcella Scaramella e Murilo Cuzzuol, irão comentar os principais acontecimentos da competição mais importante do Futebol.  
Editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva destacou a força de cobertura da Rede Gazeta, que vai disponibilizar conteúdo de qualidade sobre a Copa do Mundo em vários veículos.
"A Rede Gazeta idealizou um projeto robusto de cobertura da Copa do Mundo, que traz opções em todos os seus veículos. O Gazeta Esporte estreia na Rádio Gazeta FM, e com outro ineditismo: ser transmitido ao vivo no site de A Gazeta e suas redes. A ideia foi dar várias opções de consumo das notícias da Copa para os nossos leitores e ouvintes. Agora é contar com a torcida capixaba, que não vai perder nada se tiver acompanhando os veículos da Rede".
Já Filipe Souza, editor e colunista de Esportes de A Gazeta, comentou sobre a importância de realizar a cobertura da Copa para trazer uma visão capixaba sobre o evento. "Vai ser mais um canal para a gente levar informações da Copa do Mundo do Catar para os capixabas. A rádio Gazeta tem tradição na cobertura de esporte e nós vamos manter esse DNA ativo. Vai ser um bate-papo leve e descontraído, mas com muita informação”, completou.
Segundo Marcella, a ideia é trazer informação de um jeito mais leve. “O Filipe Souza e o Vitor Jubini estarão no Catar para acompanhar a trajetória do Brasil e do capixaba Richarlison. Por aqui, estaremos trazendo informação sobre a cultura e curiosidades do Catar, além de analisar os jogos com muita descontração”, garantiu.

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