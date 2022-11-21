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Jogador capixaba

Copa do Mundo: reveja a entrevista coletiva de Richarlison no Catar

Camisa 9 da Seleção Brasileira concede entrevista no Grand Hamad Stadium, em Doha, no Catar

Publicado em 

21 nov 2022 às 13:39

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 13:39

Richarlison, atacante capixaba, durante treino da seleção brasileira para Copa do Mundo em Doha, no Catar
Richarlison, atacante capixaba, durante treino da seleção brasileira para Copa do Mundo em Doha, no Catar Crédito: Vitor Jubini
Jogador do Tottenham concede entrevista coletiva diretamente do Catar. Jogador capixaba usará a camisa 9 da Seleção Brasileira durante a disputa do Mundial.

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