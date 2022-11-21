Copa do Mundo: reveja a entrevista coletiva de Richarlison no Catar

Jogador do Tottenham concede entrevista coletiva diretamente do Catar. Jogador capixaba usará a camisa 9 da Seleção Brasileira durante a disputa do Mundial.
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