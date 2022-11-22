'Gabigol honra o manto e entende o que é o Flamengo', diz Zico no ES

Ídolo eterno do Flamengo e craque da Seleção Brasileira entre os anos 1970 e 80, Zico está em Vitória para ministrar a palestra Liderança no Espaço Patrick Ribeiro, nesta terça-feira (22), às 20 horas.
Na palestra, Zico disse que contará, de forma informal, sobre sua experiência como jogador e do futebol em geral. “Falo que, para ser um bom líder, primeiro você precisa ter o dom. E, depois, conseguir experiência, conhecimento da função que vai exercer. É preciso ter conhecimento sobre a modalidade, sobre quais são os pontos importantes que você deve cuidar ao exercer essa liderança”, iniciou o Galinho.
O ex-jogador complementou. “Acima de tudo, acho que a liderança é muito boa quando é validada pelo exemplo. Acima de qualquer coisa. O exemplo está sempre em primeiro lugar.”
Além de dar breves detalhes sobre sua palestra, Zico valorizou a força da torcida do Flamengo no Espírito Santo. “É maravilhoso. Todas as vezes que vou ao Espírito Santo, sou muito bem recebido, realmente. E tenho um prazer muito grande em conversar com o público capixaba”, contou, animado, o ídolo rubro-negro.
Dando continuidade ao assunto relacionado ao Flamengo, Zico também apresentou sua visão sobre o papel de Gabigol na atual fase vitoriosa do Flamengo. “Acho que o que ele vem fazendo dentro do campo, desde que foi contratado, é cada vez mais honrar o manto sagrado, cada vez mais se dedicar com raça e luta”, iniciou.
O ex-jogador complementou dizendo que Gabigol vem evoluindo com a camisa rubro-negra. “Além de toda sua qualidade técnica, Gabigol entendeu bem o que é o Flamengo. Espero que ele continue fazendo os gols dele, decidindo os campeonatos, ganhando títulos porque o que a gente quer ver é a alegria da torcida do Flamengo”, apontou.
Visando ao Mundial de Clubes, que será disputado pelo Flamengo em 2023 graças ao título conquistado na Libertadores deste ano, Zico falou sobre a expectativa de um confronto do rubro-negro com o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.
“Acho que o Flamengo tem jogadores muito experientes, com uma bagagem muito grande. Com certeza tem todas as chances de vencer”, avaliou, com otimismo, o Galinho, que foi campeão mundial com o Flamengo em 1981.
A Palestra Liderança, com Zico, acontece nesta terça-feira (22) no Espaço Patrick Ribeiro, ao lado do Aeroporto de Vitória, na Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, em Goiabeiras.
Os ingressos podem ser comprados por meio do site BlueTicket, além da entrada solidária, com valores a partir de R$ 60 a R$ 75, somados à doação de alimentos não perecíveis.