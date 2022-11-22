'Gabigol honra o manto e entende o que é o Flamengo', diz Zico no ES

Zico está em Vitória para ministrar a palestra Liderança no Espaço Patrick Ribeiro, nesta terça-feira (22), às 20 horas. Ídolo eterno do Flamengo e craque da Seleção Brasileira entre os anos 1970 e 80,está em Vitória para ministrar a palestra Liderança no Espaço Patrick Ribeiro, nesta terça-feira (22), às 20 horas.

O Galinho de Quintino concedeu entrevista para A Gazeta e contou sobre as expectativas para o evento em terras capixabas, além de elogiar Gabigol, que vai herdar, a partir de 2023, a camisa 10 que o próprio Zico consagrou no Flamengo.

Zico falará sobre sua experiência de liderança no futebol Crédito: Divulgação

Na palestra, Zico disse que contará, de forma informal, sobre sua experiência como jogador e do futebol em geral. “Falo que, para ser um bom líder, primeiro você precisa ter o dom. E, depois, conseguir experiência, conhecimento da função que vai exercer. É preciso ter conhecimento sobre a modalidade, sobre quais são os pontos importantes que você deve cuidar ao exercer essa liderança”, iniciou o Galinho.

O ex-jogador complementou. “Acima de tudo, acho que a liderança é muito boa quando é validada pelo exemplo. Acima de qualquer coisa. O exemplo está sempre em primeiro lugar.”

Além de dar breves detalhes sobre sua palestra, Zico valorizou a força da torcida do Flamengo no Espírito Santo. “É maravilhoso. Todas as vezes que vou ao Espírito Santo, sou muito bem recebido, realmente. E tenho um prazer muito grande em conversar com o público capixaba”, contou, animado, o ídolo rubro-negro.

Dando continuidade ao assunto relacionado ao Flamengo, Zico também apresentou sua visão sobre o papel de Gabigol na atual fase vitoriosa do Flamengo. “Acho que o que ele vem fazendo dentro do campo, desde que foi contratado, é cada vez mais honrar o manto sagrado, cada vez mais se dedicar com raça e luta”, iniciou.

O ex-jogador complementou dizendo que Gabigol vem evoluindo com a camisa rubro-negra. “Além de toda sua qualidade técnica, Gabigol entendeu bem o que é o Flamengo. Espero que ele continue fazendo os gols dele, decidindo os campeonatos, ganhando títulos porque o que a gente quer ver é a alegria da torcida do Flamengo”, apontou.

Visando ao Mundial de Clubes, que será disputado pelo Flamengo em 2023 graças ao título conquistado na Libertadores deste ano, Zico falou sobre a expectativa de um confronto do rubro-negro com o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.

“Acho que o Flamengo tem jogadores muito experientes, com uma bagagem muito grande. Com certeza tem todas as chances de vencer”, avaliou, com otimismo, o Galinho, que foi campeão mundial com o Flamengo em 1981.

A Palestra Liderança, com Zico, acontece nesta terça-feira (22) no Espaço Patrick Ribeiro, ao lado do Aeroporto de Vitória, na Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, em Goiabeiras.

Os ingressos podem ser comprados por meio do site BlueTicket , além da entrada solidária, com valores a partir de R$ 60 a R$ 75, somados à doação de alimentos não perecíveis.