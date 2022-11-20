Promessa de "Catar com braços abertos para o mundo" na abertura da Copa

Abertura da Copa no Catar é recheada de cenas emocionantes Crédito: Vitor Jubini

A cerimônia oficial de abertura da Copa do Mundo do Catar trouxe ao público uma resposta às principais críticas ao país, que em sua essência não está aberto a dialogar com culturas e posicionamentos diferentes. Em momento marcante do espetáculo, o emir Tamim bin Hamad al-Thani destacou: “Recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo 2022”.

No início da tarde deste domingo (20), no Estádio Al-Bayt, na cidade de Al-Khor, uma hora e meia antes do jogo entre Catar e Equador, a cerimônia trouxe ao mundo parte da cultura árabe, valorizando a origem do povo no deserto, e isso justamente na arena que tem em sua decoração a tenda beduína, que dá o formato ao estádio.

O astro de Hollywood, Morgan Freeman, foi uma das estrelas da festa. Ele narrou o discurso inicial da cerimônia e conduziu diálogo com mensagem de união e tolerância entre os povos.

Confira a abertura da Copa no Catar

O espetáculo de luzes, cores e sons apresentou todas as seleções na competição e destacou, inclusive, cânticos de cada torcida. Além de relembrar músicas e mascotes marcantes de outras Copas do Mundo, inclusive Fuleco, que brilhou na Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

Quem também teve seus minutos de fama foi o mascote La’eeb. Inspirando nos enços usados pelos árabes e como nome que significa "jogador super habilidoso", ele fez a festa dos cataris presentes no estádio. No palco, o k-pop de BTS e o cantor catari Fahad Al Kubaisi agitaram o público.

E para encerrar a cerimônia, espaço para o emir Tamim bin Hamad al-Thani discursar. "Recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo 2022. Nós trabalhamos e fizemos mutos esforços para garantir o sucesso desta edição. Investimos para o bem de toda a humanidade. Durante 28 dias, vamos acompanhar essa festa de futebol nesse espaço de diálogo e civilização. As pessoas, por mais que sejam de culturas, nacionalidades e orientações diferentes, vão se reunir aqui no Catar. Que beleza juntar essas diferenças todas. Desejo a todas as seleções muito sucesso. Para todos vocês meus desejos de felicidades. Bem-vindos a Doha".