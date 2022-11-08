Por que 133 gols nos últimos 4 anos não levaram Gabigol para a Copa?

Gabigol é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, mas não vai para a Copa do Mundo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Estaduais, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil: essas são as taças que Gabigol ajudou o Flamengo a conquistar atuando como um dos protagonistas do time. Ao longo desse caminho, que se iniciou em 2019, o atacante marcou 133 gols, sendo alguns em finais. Ainda assim, Gabigol não foi lembrado pelo técnico Tite na lista dos jogadores que vão para a Copa do Mundo

Os números de Gabigol são excelentes, mas por que o jogador não conseguiu conquistar a confiança de Tite para vestir a amarelinha no Catar? Essa é a pergunta que está na cabeça de muitos brasileiros, sejam torcedores, jogadores ou profissionais da imprensa.

A resposta oficial da comissão técnica de Tite é que não tem espaço para todo mundo e que muitos bons jogadores ficaram de fora. “Inicialmente, acabamos escolhendo dois por posição. Dois externos pela direita e dois pela esquerda, dois pivôs, dois meias que chegam mais por dentro. A partir daí, complementamos por características. Acreditamos estarmos bem servidos nesse ponto, com jogadores de lado e características diferentes. Não só o Gabigol, que viveu um momento importante com a gente e no Flamengo há mais tempo, mas atletas como Cunha (Matheus, do Atlético de Madrid), Firmino (Roberto, do Liverpool) e por aí vai. Sempre vai sobrar gente importante”, afirmou o auxiliar técnico de Tite, Cléber Xavier, em entrevista na sede da CBF na tarde de segunda-feira (07).

Essa foi a conclusão que a comissão técnica da Seleção chegou após Gabigol estar em cinco convocações no ciclo da Copa do Mundo, disputar 14 jogos e marcar apenas três gols. Em 2021, o atacante, que na maioria das vezes esteve no banco de reservas da equipe, atuou em cinco jogos na Copa América e em sete partidas nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

De pênalti, Gabigol marcou o segundo gol do Brasil na partida Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Fato é que Tite está satisfeito com Richarlison, Pedro e Gabriel Jesus, mesmo que este último não esteja em fase goleadora. Ao fazer essa convocação, o treinador se importa muito mais com características do que com números. E tem motivos diferentes para escolher esses três como centroavantes e preterir Gabigol.

Richarlison está com Tite desde o início do ciclo. Em 38 partidas pela Seleção marcou 17 gols. Além de atuar como centroavante de ofício, pode jogar pelos lados, como faz no Tottenham, e ainda chega à área com qualidade. Sem contar sua vontade visceral de vestir a camisa da Seleção Brasileira, onde já conquistou Copa América e Olimpíada.

Já Pedro é a escolha de Tite para o centroavante do último toque. Uma vez o treinador já classificou o jogador como o “homem do toque terminal”, um definidor de jogadas. Quando precisar desse estilo, o técnico escolherá o atacante do Flamengo que viveu grande temporada em 2022 e tem um excelente aproveitamento nas finalizações.

Do lado de Gabriel Jesus, faltam gols, mas o estilo agudo, as jogadas pelo lado de campo, a movimentação, e principalmente a recomposição defensiva, pesam a favor do atacante que ao trocar o Manchester City pelo Arsenal voltou a se destacar no futebol inglês.

Ah, mas o Gabigol mudou sua forma de jogar recentemente? É verdade, ele se tornou um jogador com mais mobilidade, passou a sair da área e preparar o jogo para os companheiros. Mas de tal forma, abriu espaço também para Pedro superá-lo no quesito definição. E pelos lados passou a ter uma competição mais pesada contra Raphinha, Antony, Vini Jr, Rodrygo, e até mesmo Neymar, onipresente no ataque brasileiro. Logo Gabigol ficou ainda mais para trás nessa corrida.

E não há como descartar o fato de Gabigol ser decisivo na América do Sul e não na Europa, onde estão os melhores jogadores do mundo. Basta observar a quantidade de jogadores na lista de Tite que atuam no Brasil: apenas 3. A quantidade de chances perdidas também prejudicam o atacante, que, na regra, precisa de muitas chances para estufar as redes. E nem sempre isso vai acontecer em um jogo de Copa do Mundo.