Copa: Richarlison defende Neymar após críticas de jornal alemão

"Arrogante é ele. A gente é apenas sonhador", afirmou o Pombo, para depois completar. "Sonhamos com essa sexta estrela faz tempo e vamos buscar, eles querendo ou não estamos aqui para isso. Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele. Esse é nosso sonho. Quando cheguei no quarto, vi minha foto de criancinha, me emocionei. Neymar postou aquilo porque quer ganhar, é o sonho dele. Por isso, se o Neymar estiver feliz aqui também vamos estar felizes", completou o capixaba.