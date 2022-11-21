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Capixaba na bronca

Copa: Richarlison defende Neymar após críticas de jornal alemão

Atacante chamou de "babaca" o autor do texto do Bild, que tratou craque brasileiro como "arrogante" por fazer montagem com seis estrelas sobre o escudo da Seleção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2022 às 17:20

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 17:20

O jogador Richarlison, da Seleção Brasileira
Richarlison disse que o sonho da Seleção Brasileira é ganhar o hexa Crédito: ANDRE PENNER / AP
DOHA, CATAR - Richarlison não poupou palavras para defender Neymar das críticas do jornal alemão Bild. O veículo questionou se o atacante do PSG não era arrogante por ter feito uma montagem com o símbolo da CBF em uma bermuda com a sexta estrela, "antecipando o hexa".
Em entrevista nesta segunda (21) logo após o treino em Doha, no Catar, o camisa 9 da Seleção Brasileira defendeu o seu companheiro por conta do post nas redes sociais colocando uma estrela para acompanhar as de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Neymar, atacante da Seleção Brasileira, posta montagem
Neymar, atacante da Seleção Brasileira, posta montagem Crédito: Reprodução
"Arrogante é ele. A gente é apenas sonhador", afirmou o Pombo, para depois completar. "Sonhamos com essa sexta estrela faz tempo e vamos buscar, eles querendo ou não estamos aqui para isso. Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele. Esse é nosso sonho. Quando cheguei no quarto, vi minha foto de criancinha, me emocionei. Neymar postou aquilo porque quer ganhar, é o sonho dele. Por isso, se o Neymar estiver feliz aqui também vamos estar felizes", completou o capixaba.

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