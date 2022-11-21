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Sem treinar no local, Seleção Brasileira visita palco de sua estreia no Catar

Parte do elenco brasileiro foi até o Lusail Stadium para conhecer o local do jogo de estreia no Mundial. Diferente de edições anteriores, Seleção não treinará no gramado da primeira partida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 nov 2022 às 08:57

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 08:57

Richarlison, atacante capixaba, está entre os cotados para o elenco titular do Brasil no Catar
Richarlison, atacante capixaba, está entre os cotados para o elenco titular do Brasil no Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Sem treino oficial nos estádios que sediam os jogos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira fez nesta segunda-feira (21) uma visita ao Lusail Stadium, local onde a equipe fará sua estreia no Mundial na próxima quinta-feira, diante da Sérvia, e também onde fará o jogo derradeiro da fase, diante de Camarões. Doze jogadores e parte da comissão técnica pisaram no gramado, mas sem nenhum tipo de atividade física ou com bola.
Em Copas anteriores, as seleções faziam o último treino antes de cada um dos jogos nos estádios que sediariam as partidas. No Catar, contudo, essa tradição foi quebrada em função do grande número de jogos e da quantidade menor de estádios - são "apenas" oito. Assim, as seleções treinarão durante todo o tempo em seus próprios CTs.
Nacional de Lusail recebe a primeira e a terceira partida do Brasil durante a fase de grupos
Nacional de Lusail recebe a primeira e a terceira partida do Brasil durante a fase de grupos Crédito: Divulgação
Sem poder treinar no campo de jogo, Weverton, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Alex Telles, Antony, Richarlison, Martinelli, Rodrygo, Everton Ribeiro, Fred e Pedro ao menos puderam ter um primeiro contato com o Lusail nesta segunda-feira. O local está com o gramado impecável - no início da tarde, ele recebia reforço de iluminação artificial nas áreas com sombra -, mas antes da estreia do Brasil será palco de Argentina x Arábia Saudita.
O técnico Tite, o coordenador Juninho Paulista, e o fisioterapeuta Ricardo Sasaki também visitaram o estádio. Às 17h desta segunda-feira (11h pelo horário de Brasília), Tite comandará o segundo treino do Brasil em Doha, o antepenúltimo antes da estreia na Copa.

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