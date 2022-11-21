Sem treinar no local, Seleção Brasileira visita palco de sua estreia no Catar

Richarlison, atacante capixaba, está entre os cotados para o elenco titular do Brasil no Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Sem treino oficial nos estádios que sediam os jogos da Copa do Mundo , a Seleção Brasileira fez nesta segunda-feira (21) uma visita ao Lusail Stadium, local onde a equipe fará sua estreia no Mundial na próxima quinta-feira, diante da Sérvia, e também onde fará o jogo derradeiro da fase, diante de Camarões. Doze jogadores e parte da comissão técnica pisaram no gramado, mas sem nenhum tipo de atividade física ou com bola.

Em Copas anteriores, as seleções faziam o último treino antes de cada um dos jogos nos estádios que sediariam as partidas. No Catar, contudo, essa tradição foi quebrada em função do grande número de jogos e da quantidade menor de estádios - são "apenas" oito. Assim, as seleções treinarão durante todo o tempo em seus próprios CTs.

Nacional de Lusail recebe a primeira e a terceira partida do Brasil durante a fase de grupos Crédito: Divulgação

Sem poder treinar no campo de jogo, Weverton, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Alex Telles, Antony, Richarlison, Martinelli, Rodrygo, Everton Ribeiro, Fred e Pedro ao menos puderam ter um primeiro contato com o Lusail nesta segunda-feira. O local está com o gramado impecável - no início da tarde, ele recebia reforço de iluminação artificial nas áreas com sombra -, mas antes da estreia do Brasil será palco de Argentina x Arábia Saudita.