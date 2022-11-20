Copa do Catar: confira as primeiras impressões sobre o país

Começou a Copa do Mundo 2022. Neste domingo (20), aconteceu a cerimônia de abertura da Copa do Catar e a partida de estreia entre Catar x Equador. A equipe de A Gazeta está no pais, o editor de esportes Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini acompanharam de perto todas as emoções deste primeiro dia. Assista ao bate-papo com eles, transmitido diretamente de Doha, no Catar.