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Copa do Mundo 2022

Copa do Catar: confira as primeiras impressões sobre o país

Ao vivo, diretamente do Catar, o editor de esportes Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, trazem os destaques da abertura e do primeiro jogo da Copa do Mundo
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

20 nov 2022 às 17:13

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 17:13

Principais momentos da abertura da Copa do Catar
Principais momentos da abertura da Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini
Começou a Copa do Mundo 2022. Neste domingo (20), aconteceu a cerimônia de abertura da Copa do Catar e a partida de estreia entre Catar x Equador. A equipe de A Gazeta está no pais, o editor de esportes Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini acompanharam de perto todas as emoções deste primeiro dia. Assista ao bate-papo com eles, transmitido diretamente de Doha, no Catar.
*O residente Vitor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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