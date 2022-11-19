Vitória terá arenas com telões para torcida ver jogos do Brasil na Copa

Com entrada gratuita, as quatro arenas ficarão em diferentes pontos: na praia de Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais; na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi; na Praça Dom João Batista, em São Pedro; e na praça principal de Itararé. As estruturas serão montadas sempre que houver jogos da Seleção. Na primeira fase, as datas previstas para as partidas são: 24 de novembro, às 16 horas, contra a Sérvia; dia 28 de novembro, às 13 horas, contra a Suíça; e 2 de dezembro, às 16 horas, contra Camarões.