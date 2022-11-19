Vitória terá arenas com telões para torcida ver jogos do Brasil na Copa

Os torcedores que quiserem vibrar nos jogos da Seleção Brasileira rumo ao hexa na Copa do Mundo do Catar vão contar com uma estrutura especial em Vitória. A Prefeitura da Capital anunciou, nesta sexta-feira (18), que serão montadas quatro arenas com telões para quem quiser ver os jogos do Brasil no Mundial. Antes e depois das partidas, também haverá apresentações musicais para animar a festa.
Com entrada gratuita, as quatro arenas ficarão em diferentes pontos: na praia de Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais; na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi; na Praça Dom João Batista, em São Pedro; e na praça principal de Itararé. As estruturas serão montadas sempre que houver jogos da Seleção. Na primeira fase, as datas previstas para as partidas são: 24 de novembro, às 16 horas, contra a Sérvia; dia 28 de novembro, às 13 horas, contra a Suíça; e 2 de dezembro, às 16 horas, contra Camarões.
Antes e depois de a bola rolar, a animação nas arenas ficará por conta de apresentações de artistas capixabas, além da presença de escolas de samba. Além disso, de acordo com a prefeitura, os torcedores contarão nesses locais com estrutura de banheiros químicos, além do serviço de ambulantes. A segurança dos eventos será realizada por agentes de proteção comunitária e de trânsito.
Para a reportagem da CBN, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, afirmou que ações da polícia e guarda municipal serão essenciais para que a segurança de todos os torcedores seja garantida. Além disso, ele acredita que, com as arenas, será possível deslocar parte do público que sempre lota pontos como o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, e a Rua da Lama, em Jardim da Penha.
"O nosso principal objetivo é garantir a segurança de todos aqueles que desejam confraternizar, assistir aos jogos e ir aos locais com amigos e familiares. Isso envolve segurança pública, segurança viária, vigilância sanitária e a saúde. A expectativa é que as arenas recebam um fluxo grande de pessoas. O nosso desejo é que todos se divirtam durante os jogos com tranquilidade”, disse Lorenzo Pazolini.