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Seleção Brasileira

Richarlison elege top 3 favoritos para a Copa do Mundo no Catar

Atacante capixaba aponta duas rivais que chegam forte à competição e podem ameaçar o hexa do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 16:31

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 16:31

SÃO PAULO  De acordo com a mídia internacional e estrelas do futebol como Lionel Messi, da Argentina, a Seleção Brasileira vai para a Copa do Mundo no Catar como uma das favoritas ao título. Quem concorda com essa afirmação é o atacante Richarlison, camisa 9 da Seleção, que elegeu as três equipes que chegam mais fortes na edição.
"Vou colocar o Brasil, porque o Brasil é o Brasil, a França, atual campeã, e vou colocar acho que talvez a Argentina, vem forte também", disse o capixaba ao canal do YouTube da jornalista Isabela Pagliari.
Richarlison durante treino da Seleção Brasileira
Richarlison durante treino da Seleção Brasileira em Turim, na Itália Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Para chegar na fase de mata-mata e brigar pela taça, a Seleção Brasileira disputa vaga no Grupo G com Camarões, Suíça e Sérvia. A seleção francesa, por sua vez, enfrenta Austrália, Dinamarca e Tunísia pelo Grupo D. Já a Argentina ocupa o Grupo C com Arábia Saudita, México e Polônia como adversários.
Richarlison, aos 25 anos de idade, participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo. O atacante do Tottenham chega badalado para a competição após uma ótima participação nas Eliminatórias, onde foi vice-artilheiro com seis gols marcados, ficando apenas atrás de Neymar — que marcou oito vezes. Nos quatro jogos antes do Mundial, ele foi titular em três deles e marcou quatro gols nas vitórias sobre Coreia do Sul, Gana e Tunísia.
"Pombo" é um dos nomes que pode participar do ataque da Amarelinha na estreia da Copa, que está marcada para o dia 24 de novembro. Na ocasião, a Seleção comandada por Tite enfrenta a Sérvia, às 16h (horário de Brasília).

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