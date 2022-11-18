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Tite fecha último treino da Seleção e torcedores tentam assistir por fresta

Mesmo com portões fechados e sem presença de jornalistas, torcedores se aproveitaram de pequena abertura no portão para acompanhar parte da atividade do Brasil antes de viajar ao Catar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 11:32

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 11:32

Richarlison durante treinamento da Seleção Brasileira
Richarlison durante treinamento da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Tite pretendia fechar totalmente o último treino da seleção brasileira no CT da Juventus, na cidade italiana de Turim, nesta sexta-feira (18). Mas não deu certo. Pela fresta do portão, torcedores colocaram a câmera do celular para tentar conseguir imagens da atividade e seus ídolos.
As atividades foram abertas para a imprensa só nos primeiros 15 minutos, quando os jogadores disputaram uma animada roda de bobinho e um trabalho físico. Depois, na parte tática da atividade, os jornalistas tiveram que sair do CT, diferentemente do que aconteceu na quinta (17), quando o treinador do Brasil impediu somente a filmagem da atividade para evitar que seu treino de bolas paradas vazasse. Os jornalistas puderam apenas assistir. Nesta sexta-feira, nem isso.

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Pela fresta, os torcedores não conseguiram ver o treino todo, só os jogadores que passavam com e sem colete ali na frente. Uma possível formação de time vista por ali foi a seguinte: Danilo, Bremer, Marquinhos e Alex Telles; Fabinho e Paquetá; Antony, Neymar e Vini Jr; Richarlison.
Não foi possível, no entanto, confirmar se a escalação é titular, até porque ela mudou ao longo do treino visto pela fresta. O outro time foi formado por Daniel Alves, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro, Casemiro e Fred; Raphinha, Rodrygo e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Já Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro e Pedro participaram em outros momentos do treino, mas não nas formações básicas.
São formações parecidas com as de quinta (17), com poucas variações: Antony foi testado ao lado de Neymar, Vini Jr e Richarlison. Na quinta, havia sido Raphinha.
Isso não quer dizer que haja time titular ou reserva, porque Tite gosta de fazer embates de titulares com titulares nos trabalhos diários - ele costuma colocar Danilo enfrentando Alex Sandro nas atividades, por exemplo. Também é impossível cravar as formações, visto que foram vistas por um espaço pequeno, de longe, sem perspectiva do gramado e sem informações mais detalhadas.
O torcedor brasileiro que comandou a "espionagem" no CT da Juventus brincou que "essa transmissão é melhor que a da Globo". Um grupo de cerca de 30 torcedores na portaria acompanhou o movimento e uma mulher tirou riso de todos ao dizer que "não existe nada impossível para brasileiro". Outro torcedor fez até uma transmissão ao vivo para seus seguidores no Instagram.
Este é o quinto e último dia de treinos da seleção brasileira na Itália. Depois da atividade, os jogadores terão folga ao longo desta sexta-feira. A delegação brasileira embarca para o Catar neste sábado (19), às 10h30 (de Brasília).

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