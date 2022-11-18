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Vetou

Catar proíbe venda de cervejas em estádios a dois dias da estreia da Copa

Organização do Mundial vetou a venda de bebidas alcoólicas nos arredores e no interior dos oito estádios. Produto só poderá ser vendido aos torcedores dentro da Fan Fest
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 09:23

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 09:23

Catar tem regras rígidas sobre bebidas alcóolicas
Catar tem regras rígidas sobre bebidas alcoólicas Crédito: Reprodução
A FIFA confirmou no início da tarde desta sexta-feira (18), horário do Catar, que não será mais permitida a venda de cerveja dentro e nos arredores dos estádios da Copa do Mundo. A decisão foi tomada pelo Comitê da Entrega e Legado, que organiza o Mundial. O torneio terá início neste domingo (20).
"Após discussões entre o país anfitrião e a Fifa, uma decisão foi tomada para focar a venda de bebidas alcoólicas no festival Fan Fest da Fifa, outros destinos turísticos e pontos autorizados, removendo pontos de venda de cerveja dos perímetros da Copa do Mundo de 2022", disse a entidade.
Consultados sobre o impacto da medida no contrato de patrocínio e na receita da competição, Fifa e Budweiser não se pronunciaram até o momento. A principal patrocinadora do Mundial é justamente a Budweiser, que venderia cerveja alcoólica dentro do perímetro das oito arenas, três horas antes e uma hora depois de cada jogo.
A fabricante de cerveja pagou US$ 75 milhões (R$ 405 milhões em valores atuais) para ser patrocinadora oficial do evento. A proibição da venda da bebida nos estádios representará um agravamento das tensões entre a entidade máxima do futebol e o país-sede. Só a versão zero (sem álcool) da cerveja continuará disponível em todos os estádios.
"As autoridades do país anfitrião e a FIFA continuarão a garantir que os estádios e áreas adjacentes proporcionem uma experiência agradável, respeitosa e agradável para todos os torcedores", afirmou a entidade máxima do futebol.
Ao final da nota, a Fifa fez um aceno à patrocinadora: "os organizadores do torneio agradecem a compreensão e apoio contínuo da AB InBev ao nosso compromisso conjunto de atender a todos durante a Copa do Mundo".
Desde o anúncio do Catar como anfitrião da Copa, o tema bebida alcoólica era um problema. O contrato pelo direito de vender cervejas nos estádios é peça importante na engrenagem de milhões do Mundial. No Catar negociar álcool não é crime, mas ser encontrado bêbado ou bebendo é, e o governo faz o possível para dificultar o consumo. Durante a Copa, as bebidas podem ser encontradas em poucos bares, quase sempre dentro de hotéis.

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Segundo o jornal The New York Times, a Budweiser recebeu ordem para posicionar suas tendas nos estádios em locais menos visíveis. A determinação teria vindo do xeque Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, irmão do emir do país.
De acordo com o site Expensivity, que calcula o valor das cervejas em diferentes nações, no Catar está a mais cara do mundo. O governo aplica imposto de 100% na importação do produto. A medida foi apelidada de "taxa do pecado".
O único ponto de distribuição no país é controlado pela Qatar Distribution Company (QDC), uma companhia estatal que concentra todo o álcool importado no país (que não produz nada).

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