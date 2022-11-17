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Copa do Mundo

Novo convocado da Argentina superou tumor no coração e morte na família

Ángel Correa foi chamado para o lugar de Nicolás González, que sofreu lesão muscular em amistoso na quarta-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 17:58

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:58

SÃO PAULO - O atacante Ángel Correa foi chamado pela seleção argentina para a Copa do Mundo do Catar no lugar de Nicolás González, que sofreu uma lesão muscular na quarta-feira (16) na goleada sobre os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0. Aos 27 anos, o jogador do Atlético de Madrid disputará o seu primeiro Mundial representando as cores do país. Só que, até chegar neste momento de sua carreira, ele passou por momentos delicados em sua vida pessoal.
Ángel Correa, atacante da seleção argentina
Ángel Correa, atacante do Atlético de Madrid, foi convocado pela seleção argentina Crédito: Divulgação
Natural da cidade de Rosário, na Argentina, Correa começou a carreira profissional no San Lorenzo, em 2013, antes de completar 18 anos. O atacante se destacou na equipe argentina e acertou verbalmente com a equipe espanhola no segundo semestre de 2014. No entanto, após fazer exames médicos de rotina, o jogador descobriu que tinha um tumor benigno no coração. Isso fez com que ele não pudesse disputar a final da Libertadores daquele ano.
O Atleti suspendeu o negócio enquanto Correa fez cirurgia nos Estados Unidos e ficou completamente afastado do futebol. Ele se recuperou totalmente, mas o contrato só foi assinado no final de 2014.
Mas, antes disso, o atacante já havia enfrentado outros obstáculos. Vindo de família pobre, Correa perdeu o pai quando tinha apenas 10 anos, e um irmão, aos 12. Além disso, um segundo irmão do jogador faleceu em 2017. O futebol, além de profissão, tornou-se o centro de sua vida desde muito cedo.
Correa passou pelas seleções de base da Argentina e estreou pela principal em 2015, sob o comando de 'Tata Martino'. Ele já chegou a disputar 22 jogos pelo seu país e marcou três gols, segundo registros da plataforma especializada 'Tranfermarkt'.
Apesar de ter começado a atuar cedo pela Albiceleste, o atacante não chegou a ser convocado para a Copa de 2018. Ele disputou alguns jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a última edição do torneio, mas não foi chamado na lista final.
Correa se sagrou campeão da Copa América no ano passado com a Argentina, mas o roteiro do Mundial deste ano parecia repetir o de 2018. Embora tenha defendido a seleção nas últimas eliminatórias, o jogador não foi convocado novamente. Entretanto, a lesão do companheiro abriu espaço para seu nome ser, enfim, chamado.
A seleção argentina está no Grupo C da Copa do Mundo do Catar, junto de Arábia Saudita, México e Polônia.

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