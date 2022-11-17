Edinho afirma que seleção do Irã chega forte para a Copa do Mundo

Edinho se destacou jogando no futebol iraniano Crédito: Arquivo Pessoal

A Copa do Mundo 2022 ficará marcada como o primeiro mundial disputado no Oriente Médio. Conhecedor da região, o capixaba Edinho tem passagem pela Liga do Catar ou Q-League na última década. Com cidadania iraniana, o meia do Porto Vitória, também conhecido como o "Ronaldinho do Irã" acredita que o país vai avançar da fase de grupos pela primeira vez na história.

Com carreira construída em quatro continentes, Edinho atuou por países como Catar, Emirados Árabes Unidos e Irã na área que se estende do leste do Mediterrâneo até ao golfo Pérsico. O meia de 40 anos disputou a primeira divisão do país-sede na temporada 2015/16. Em 13 partidas com a camisa do Al-Sailiya, o jogador marcou um gol.

Edinho morou em Doha, capital do Catar, cidade que detém cinco dos oito estádios da Copa do Mundo. Quando deixou o país, inclusive, o atleta fechou com a Desportiva Ferroviária numa negociação que marcou o retorno de Edinho ao Espírito Santo após nove anos.

"A realidade do país é que é um país pequeno, mas muito rico em petróleo. Um país exigente nas suas doutrinas e disciplina. Muito fechado, muçulmano, mas acredito que tem toda a estrutura e condições para poder receber não só as seleções como também todos os turistas e torcedores que estarão presentes no decorrer da Copa. Então, não creio que tenha problema em relação à infraestrutura", declarou ao ge.

Edinho atuou no Al-Sailiya em 2015/16 Crédito: Al-Sailiya

Com cidadania iraniana, o capixaba Edinho esteve perto de disputar a Copa do Mundo de 2014. Conhecido como “Ronaldinho do Irã”, o meia é idolatrado no país e viveu momentos de tensão devido ao atraso na documentação do passaporte.

Na época, o jogador havia sido o artilheiro do Mes Kerman na primeira divisão iraniana com oito gols - seis a menos que o iraniano Karim Ansarifard, goleador geral da competição pelo Tractor Sazi, time que contratou Edinho na temporada seguinte.

"Eu não fiquei chateado. Eu vi com bons olhos porque até mesmo teria sido interessante eu ter participado de alguma convocação antes da convocação final para a Copa de 2014, ter participado pelo menos em algum amistoso. Para começar a viver aquele clima de seleção, a recepção da comissão e atletas que estavam ali, sabendo que seria o primeiro estrangeiro naturalizado a atuar pela seleção. Tinha toda essa questão envolvida. Com isso não foi possível, o próprio treinador Carlos Queiroz pegou o telefone e me ligou falando que não iria realizar a convocação porque não participei de nenhum amistoso e não estive naquele ambiente. Foi uma conversa muito positiva e vejo com bons olhos. Tenho uma recordação e uma lembrança muito boa desses momentos."

ACREDITA NA CLASSIFICAÇÃO DO IRÃ

Edinho foi artilheiro do Campeonato Iraniano pelo Tractor Sazi na temporada 2014/15 Crédito: Tractor Sazi

Da lista dos 24 convocados por Carlos Queiroz em 2014, apenas Karim Ansarifard segue no time do treinador que está de volta ao comando da seleção iraniana. Apesar do plantel quase inteiramente renovado, Edinho confia no potencial do Irã, que vai para o seu sexto mundial. No Catar, o país pode avançar de fase pela primeira vez.

"Se formos falar da seleção do Irã, ela está bastante renovada. Os jogadores mais experientes, até mesmo de 35 ou 36 anos, que disputaram 2014 e 2018 não estão mais. Então, a seleção é bastante jovem. Se formos avaliar as últimas Copas, o Irã fez uma boa competição, porém não conseguiu classificar na primeira fase. Eu acredito que nesta Copa do Catar, devido a ser uma seleção mais jovem, as expectativas são que o Irã consiga pelo menos avançar da primeira fase. É uma seleção que vem forte em seu grupo."

TORCIDA PERTENCE AO BRASIL

Edinho com coleção sua coleção de camisas Crédito: Arquivo Pessoal

Por outro lado, o jogador do Porto Vitória vai torcer para o Brasil. Nascido em Cariacica, região Metropolitana da Grande Vitória, Edinho vai torcer pela Seleção Brasileira. Vale destacar que, até a convocação de Richarlison, do Tottenham Hotspur-ING, a Copa de 2014 era a última a contar com um jogador nascido no Espírito Santo: o lateral-esquerdo Maxwell.