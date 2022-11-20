Equador vence o Catar e estraga a festa do anfitrião da Copa do Mundo

Estava tudo pronto para a festa da seleção do Catar. Após a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, a torcida terceirizada empolgava os demais cataris com cânticos a plenos pulmões nas arquibancadas, mas faltou combinar com o Equador, que ignorou qualquer clima solene e derrotou o time da casa por 2 a 0, no Estádio Al-Bayt, na tarde deste domingo (20). Enner Valencia, principal nome do time equatoriano, marcou os gols que garantiram a vitória aos sul-americanos.
As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (25). O Catar enfrenta Senegal, às 10h, no Estádio Al Thumama, e o Equador encara a Holanda, às 13h, no Internacional Khalifa.
O JOGO
O Equador sufocou o Catar desde os primeiros minutos de jogo. Tanto que aos logo aos dois minutos de jogo, Enner Valencia marcou ao aproveitar cruzamento e testar para as redes. Mas o VAR detectou impedimento na origem da jogada e anulou o que seria o primeiro gol do Equador na partida. Mas nada que demorasse muito. Aos 15 minutos, o próprio Enner Valencia foi derrubado na área pelo goleiro Al-Sheeb, e cobrou com categoria para abrir o placar para os sul-americanos.
O domínio de jogo equatoriano seguiu a ditar o ritmo da partida. O segundo gol foi apenas uma questão de tempo. E mais uma vez veio com Enner Valencia. O atacante equatoriano aproveitou cruzamento de Torres e acertou bela cabeçada o canto direito de Al-Sheeb: 2 a 0 Equador.
Após o segundo gol, o Equador controlou a reta final da primeira etapa, ofereceu a bola ao Catar e posicionou suas linhas em seu campo de defesa. Sem criatividade, os cataris pouco criaram, assustaram apenas no último lance da primeira etapa. Almoez Ali recebeu cruzamento da direita, mas cabeceou para fora.
SEGUNDO TEMPO
No segundo tempo o jogo ficou bem morno. Com a vitória já garantida, o Equador tirou o pé do acelerador e passou a cadenciar a partida. Muitas trocas de passes e poucas finalizações. Apenas ao 9 minutos um lance de perigo. Ibarra chutou forte para a boa defesa de Al-Sheeb.
Já o Catar mostrou o que tem dentro de campo para essa Copa do Mundo. Muita disposição e nenhuma criatividade. Pouquíssimas finalizações e nenhuma jogada trabalhada. Provavelmente vai perder seus três jogos neste Mundial.