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Seleção brasileira chegando ao hotel no Catar, onde foi recepcionada com festa pela torcida brasileira Vitor Jubini
Copa do Mundo

Torcida faz festa na chegada da seleção brasileira a hotel no Catar

O ônibus entrou no Westin Doha Hotel uma hora depois do desembarque. No local, havia músicas de pagode, samba e cantos de apoio do Movimento Verde Amarelo, espécie de torcida organizada

Agência FolhaPress

Publicado em

19 nov 2022 às 18:54
Seleção brasileira chegando ao hotel no Catar, onde foi recepcionada com festa pela torcida brasileira
Seleção brasileira chegando ao hotel no Catar, onde foi recepcionada com festa pela torcida brasileira Crédito: Vitor Jubini
DOHA (Catar) - Seleção brasileira está, de maneira oficial, concentrada para a Copa do Mundo do Qatar. Por volta das 17h10 (de Brasília) deste sábado, o avião com a delegação pentacampeã desembarcou no país que sedia o torneio. Torcida brasileira que esperava a equipe no hotel fez uma festa em apoio aos jogadores, mostrando que se depender do público a vitória já é do Brasil.
O ônibus entrou no Westin Doha Hotel uma hora depois do desembarque. No local, havia músicas de pagode, samba e cantos de apoio do Movimento Verde Amarelo, grupo que persegue a seleção desde a copa na África do Sul, em 2010.
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A aeronave que levou os atletas brasileiros havia decolado de Turim, na Itália, local dos últimos treinamentos da equipe, e aterrissou no aeroporto internacional de Doha cerca de oito horas depois.
Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e responsável pelo cargo de chefe da delegação no torneio, foi o primeiro a descer do avião. Pouco depois, membros da comissão técnica de Tite apareceram.
Por fim, os 26 atletas escolhidos para representar o país no torneio desceram da aeronave com ternos feitos exclusivamente para a Copa - alguns jogadores acenaram para o público presente no local.
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"Muito feliz. Passa um filme na cabeça. Estamos super preparados para isso e esperamos fazer uma grande competição. Falaram que fomos a última equipe a chegar no Qatar e espero que sejamos a primeira [colocada]", disse Thiago Silva, ao SporTV, no desembarque.
A seleção brasileira chegou ao hotel sem nenhum contato com os cerca de 500 torcedores que aguardavam a delegação na porta do local em que o ficará concentrado. A torcida ficou separada por um cordão policial reforçado e só pôde ver os dois veículos passando a metros de distância.

Festa da torcida na chegada da seleção brasileira no Catar, sede da Copa do Mundo

A festa contava com a presença de alguns brasileiros, vários deles trajados com roupa do Movimento Verde e Amarelo, torcida organizada que ficou bastante marcada na última Copa.
Desta vez, no entanto, os brasileiros acabaram dividindo atenções com uma outra torcida "organizada". A de estrangeiros, quase em sua maioria composta por indianos. Eles também contavam com bateria e em alguns momentos faziam mais barulho do que is brasileiros, contando com apoio dos torcedores locais que desconheciam a música do MVA.
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A seleção brasileira foi a última a chegar porque optou por estender ao máximo a preparação na estrutura do CT da Juventus, em Turim, na Itália. Lá, a delegação tinha o que desejava: hotel, academia e campos no mesmo ambiente, sem deslocamentos.
A chegada ao Qatar cinco dias antes da estreia é o limite protocolar colocado pela Fifa para as seleções. O Brasil estreia dia 24, contra a Sérvia, no estádio Lusail. A partida válida pelo Grupo G, que ainda reúne Suíça e Camarões, está prevista para começar às 16h (de Brasília).
A seleção brasileira volta a treinar amanhã (20), às 10h30 (horário de Brasília). A programação inclui outras atividades no mesmo horário (na segunda e na terça) e uma na quarta, às 12h, na última atividade da estreia.

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