Torcida faz festa na chegada da seleção brasileira a hotel no Catar

Seleção brasileira chegando ao hotel no Catar, onde foi recepcionada com festa pela torcida brasileira Crédito: Vitor Jubini

DOHA (Catar) - Seleção brasileira está, de maneira oficial, concentrada para a Copa do Mundo do Qatar. Por volta das 17h10 (de Brasília) deste sábado, o avião com a delegação pentacampeã desembarcou no país que sedia o torneio. Torcida brasileira que esperava a equipe no hotel fez uma festa em apoio aos jogadores, mostrando que se depender do público a vitória já é do Brasil.

O ônibus entrou no Westin Doha Hotel uma hora depois do desembarque. No local, havia músicas de pagode, samba e cantos de apoio do Movimento Verde Amarelo, grupo que persegue a seleção desde a copa na África do Sul, em 2010.

A aeronave que levou os atletas brasileiros havia decolado de Turim, na Itália, local dos últimos treinamentos da equipe, e aterrissou no aeroporto internacional de Doha cerca de oito horas depois.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e responsável pelo cargo de chefe da delegação no torneio, foi o primeiro a descer do avião. Pouco depois, membros da comissão técnica de Tite apareceram.

Por fim, os 26 atletas escolhidos para representar o país no torneio desceram da aeronave com ternos feitos exclusivamente para a Copa - alguns jogadores acenaram para o público presente no local.

"Muito feliz. Passa um filme na cabeça. Estamos super preparados para isso e esperamos fazer uma grande competição. Falaram que fomos a última equipe a chegar no Qatar e espero que sejamos a primeira [colocada]", disse Thiago Silva, ao SporTV, no desembarque.

A seleção brasileira chegou ao hotel sem nenhum contato com os cerca de 500 torcedores que aguardavam a delegação na porta do local em que o ficará concentrado. A torcida ficou separada por um cordão policial reforçado e só pôde ver os dois veículos passando a metros de distância.

Festa da torcida na chegada da seleção brasileira no Catar, sede da Copa do Mundo

A festa contava com a presença de alguns brasileiros, vários deles trajados com roupa do Movimento Verde e Amarelo, torcida organizada que ficou bastante marcada na última Copa.

Desta vez, no entanto, os brasileiros acabaram dividindo atenções com uma outra torcida "organizada". A de estrangeiros, quase em sua maioria composta por indianos. Eles também contavam com bateria e em alguns momentos faziam mais barulho do que is brasileiros, contando com apoio dos torcedores locais que desconheciam a música do MVA.

A seleção brasileira foi a última a chegar porque optou por estender ao máximo a preparação na estrutura do CT da Juventus, em Turim, na Itália. Lá, a delegação tinha o que desejava: hotel, academia e campos no mesmo ambiente, sem deslocamentos.

A chegada ao Qatar cinco dias antes da estreia é o limite protocolar colocado pela Fifa para as seleções. O Brasil estreia dia 24, contra a Sérvia, no estádio Lusail. A partida válida pelo Grupo G, que ainda reúne Suíça e Camarões, está prevista para começar às 16h (de Brasília).