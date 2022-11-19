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Chance no mundial

Lula crê em hexa do Brasil na Copa e diz que adversários 'não estão bem'

A caminhada para a seleção brasileira conquistar o seu sexto título mundial começa na próxima quinta-feira (24). Os comandados de Tite enfrentam a Sérvia, às 16h (de Brasília)

Publicado em 

19 nov 2022 às 16:08

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 16:08

SÃO PAULO - Presidente eleito, Lula está confiante que a seleção brasileira conquistará sua sexta Copa do Mundo. Em sua conta no Twitter, o político disse que 'chegou a hora' e também fez comentários a respeito das outras equipes que vão disputar a competição no Qatar a partir deste domingo (20).
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"Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem. O Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes. Então, estou muito esperançoso", escreveu Lula.
O presidente eleito do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva (PT), em conferência para centenas de representantes da comunidade brasileira em Portugal no dia 19 de novembro de 2022
O presidente eleito do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva (PT), em conferência para centenas de representantes da comunidade brasileira em Portugal no dia 19 de novembro de 2022 Crédito: ARMANDO FRANCA
Nesta sexta-feira (18), Lula esteve em Portugal, onde se reuniu com o presidente do país, Marcelo Rebelo. Em um dos tópicos da conversa, ambos falaram sobre a escolha do Qatar como país sede para esta edição da Copa do Mundo. Na visão do brasileiro, não é hora para julgamentos.
"Eu não sei qual foi o critério para o Qatar ser escolhido. De qualquer forma, não cabe a nós julgar o critério. Já foi escolhido, já está decidido [...] As seleções já estão convocadas, já estão treinando. O que queremos é que os jogadores joguem bem para dar um espetáculo para todos nós", afirmou.
A caminhada para a seleção brasileira conquistar o seu sexto título mundial começa na próxima quinta-feira (24). Os comandados de Tite enfrentam a Sérvia, às 16h (de Brasília). Na fase de grupos, o Brasil ainda encara Suíça e Camarões.
Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem. O Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes. Então, estou muito esperançoso.

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