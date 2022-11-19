Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Militar da FAB mata colega com tiro na cabeça no Ministério da Defesa
Crime

Militar da FAB mata colega com tiro na cabeça no Ministério da Defesa

Crime ocorreu na manhã deste sábado (19), no alojamento da guarda, no prédio anexo ao ministério, em Brasília;  Polícia Civil do Distrito Federal registrou ocorrência como homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 nov 2022 às 14:03

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 14:03

Um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) morreu na manhã deste sábado (19) no alojamento da guarda, no prédio anexo ao Ministério da Defesa, em Brasília, após ser atingido por um tiro na cabeça. Ainda não há identificação oficial da vítima e do atirador, mas informações iniciais dão conta de que o autor do disparo também é militar. O caso foi publicado primeiro pelo site Metrópoles.
Sede do Ministério da Defesa, em Brasília
Sede do Ministério da Defesa, em Brasília Crédito: Divulgação | Agência Senado
A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que a ocorrência foi registrada como homicídio, mas que a investigação ficará a cargo da FAB. Em nota, o Ministério da Defesa lamentou o caso, que classificou como um incidente e confirmou a morte no local.
"O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea", diz o texto.
Às 12h, a perícia ainda estava no prédio anexo ao Ministério da Defesa. Pessoas próximas aos envolvidos – familiares e amigos – estão presentes no local, mas não quiseram falar com a imprensa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Força Aérea Brasileira Ministério da Defesa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados