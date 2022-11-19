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Voo de deportados

Foragido por assalto no ES é preso pela PF em aeroporto de MG

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha. Antes de voltar ao Brasil, o suspeito foi detido nos EUA pela autoridade de imigração norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2022 às 11:34

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 11:34

Brasileiro foragido da Justiça é preso no aeroporto de Confins ao desembarcar de voo de deportados dos Estados Unidos
Fórum de Vila Velha, onde fica a 1ª Vara Criminal que expediu mandado de prisão contra o homem Crédito: Valter de Lima Monteiro
Um homem procurado internacionalmente por furto e assalto cometidos no Espírito Santo foi preso na noite desta sexta-feira (18), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), em Minas Gerais, ao desembarcar de um voo de deportados dos Estados Unidos. Segundo informações do portal g1MG, quando o foragido chegou em território brasileiro, a Polícia Federal efeutou a prisão. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha.
Ainda conforme informações do portal, a Polícia Federal informou que o homem era foragido pelos crimes de furto qualificado e roubo cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A corporação não explicou como e quando os crimes foram cometidos.
Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG)
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Governo de Minas Gerais
Antes de retornar ao Brasil, o homem foi detido em solo americano pela autoridade de imigração dos Estados Unidos e encaminhado de volta ao Brasil em um voo contendo pessoas deportadas do país morte-americano, segundo o g1MG.
O homem foi submetido a exame de corpo de delito e conduzido para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Belo Horizonte (MG).

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