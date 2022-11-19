Foragido por assalto no ES é preso pela PF em aeroporto de MG

Fórum de Vila Velha, onde fica a 1ª Vara Criminal que expediu mandado de prisão contra o homem

Ainda conforme informações do portal, a Polícia Federal informou que o homem era foragido pelos crimes de furto qualificado e roubo cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A corporação não explicou como e quando os crimes foram cometidos.