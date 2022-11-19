Foragido por assalto no ES é preso pela PF em aeroporto de MG

Um homem procurado internacionalmente por furto e assalto cometidos no Espírito Santo foi preso na noite desta sexta-feira (18), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), em Minas Gerais, ao desembarcar de um voo de deportados dos Estados Unidos. Segundo informações do portal g1MG, quando o foragido chegou em território brasileiro, a Polícia Federal efeutou a prisão. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha.
Ainda conforme informações do portal, a Polícia Federal informou que o homem era foragido pelos crimes de furto qualificado e roubo cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A corporação não explicou como e quando os crimes foram cometidos.
Antes de retornar ao Brasil, o homem foi detido em solo americano pela autoridade de imigração dos Estados Unidos e encaminhado de volta ao Brasil em um voo contendo pessoas deportadas do país morte-americano, segundo o g1MG.
O homem foi submetido a exame de corpo de delito e conduzido para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Belo Horizonte (MG).