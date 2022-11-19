Saiba as 5 seleções favoritas ao título da Copa do Mundo do Catar

Companheiros de time, Neymar, Messi e Mbappé vão em busca de conquistar a Copa do Mundo no Catar Crédito: Lucas Figueredo/CBF, Instagram AFA/Divulgação e Instagram FFF/Divulgação

Todo mundo já ouviu a frase “Copa do Mundo é diferente”, devido à imprevisibilidade da competição. Quem poderia imaginar, por exemplo, que a Croácia chegaria ao final do último Mundial, em 2018, na Rússia? No entanto, é possível afirmar que sempre há algumas seleções que chegam ao torneio com um certo favoritismo, seja pela tradição, seja pela qualidade do elenco, seja pelos bons resultados recentes.

Na edição que começa neste domingo (20), algumas seleções que estavam correndo por fora na última Copa retomaram o protagonismo. Por isso, reunimos uma lista com os principais favoritos a levar o tão desejado troféu de campeão do mundo.

INGLATERRA

A Inglaterra precisa conquistar a Copa novamente para se reafirmar entre as grandes Crédito: Instagram England Football Team/Divulgação

Os criadores do futebol não têm tanta tradição na Copa do Mundo, isso é verdade. Conquistaram a taça apenas em 1966, jogando em casa. No entanto, chegam ao Catar com uma geração com bons talentos, vindo de bons resultados recentes. Foram semifinalistas na Copa do Mundo de 2018, terminando em quarto lugar, e vice-campeões da última Eurocopa, em 2021, derrotados na final pela Itália, nos pênaltis, em pleno estádio de Wembley. Agora, o English Team lutará contra essa fama de fracassar na hora decisiva. Comandado por Kane e Bellingham, deve dar trabalho, principalmente por conta do caminho mais “tranquilo” até a final.

ALEMANHA

A Alemanha renovou seu elenco e voltou a ter protagonismo Crédito: Instagram DFB Team/Divulgação

Em 2018, a Alemanha decepcionou todo mundo. Chegou à Rússia como campeã do mundo, mas foi eliminada na primeira fase, após perder para a Coreia do Sul. A renovação era mais do que necessária. Hans Flick, ex-treinador do Bayern de Munique, assumiu o comando da equipe e resgatou o bom futebol, trazendo novos nomes a seleção e retomando o protagonismo da tetracampeã.

FRANÇA

França chega com a missão de corresponder às expectativas como atual campeã Crédito: Instagram Equipe de France/Divulgação

Nas três últimas Copas do Mundo, as seleções que chegaram com a pompa de serem as atuais campeãs fracassaram e caíram ainda na primeira fase. Foi assim com a Itália, em 2010, a Espanha, em 2014, e a Alemanha, em 2018. Coincidência ou não, a França terá de lutar contra essa sina, tendo uma série de problemas para a competição. Além de um ciclo não tão vitorioso, a equipe convive com crises internas e desfalques importantes, como Kanté, Pogba e Nkuku, ausentes devido a lesões. No entanto, não deve ser menosprezada, por ainda contar com grandes craques, como Mbappé e Benzema, eleito o melhor jogador do mundo.

ARGENTINA

Argentina chega à Copa em um momento excelente e sem o peso da falta de títulos Crédito: Instagram AFA/Divulgação

Os nossos “hermanos” vivem o melhor momento em muitos anos. Após conquistar a Copa América em 2021, derrotando o Brasil dentro do Maracanã, e quebrar um jejum de 28 anos sem levantar um troféu, a Argentina chegou esta semana a 36 jogos de invencibilidades — não perde desde 2019. Liderados por Lionel Messi, os argentinos podem ser uma pedra no sapato de quem cruzar seu caminho na Copa do Mundo do Catar.

BRASIL

O Brasil chega com grande expectativa de conquistar o tão sonhado hexa Crédito: Lucas Figueredo/CBF