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Copa do Mundo

Copa: Holanda passa sufoco, mas vence Senegal com gol de nova joia

Seleção holandesa chegou a sofrer pressão, mas contou com gol do novo talento, Cody Gapko, e de Klaassen para vencer na estreia do Grupo A
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

21 nov 2022 às 15:44

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 15:44

A jóia holandesa Cody Gapko marcou um dols na vitória sobre Senegal
A joia holandesa Cody Gapko comemora após abrir o placar sobre Senegal Crédito: LUCA BRUNO/AP
Em partida que encerrou a primeira rodada do Grupo A, Senegal e Holanda fizeram um jogo equilibrado, nesta segunda-feira (21). mas com gols da joia Cody Gakpo e de Klaassen, no segundo tempo, os holandeses venceram por 2 a 0 e somam os primeiros três pontos nesta Copa do Mundo, confirmando o favoritismo. A partida foi realizada no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar.
No primeiro tempo, o jogo foi bastante equilibrado, com 50% de posse de bola para cada lado. Mesmo sem a principal estrela, Sadio Mané, cortado por conta de uma lesão, os senegaleses foram eficazes na marcação e não permitiram situações de ataque da Laranja Mecânica. O zero não saiu do placar na primeira etapa.
Na etapa final, o equilíbrio se manteve, mas a equipe senegalesa se lançava ao ataque em busca do gol, criando boas oportunidades e obrigando o goleiro Noppert a fazer boas defesas. Com as entradas de Memphis Depay e Klaassen, a seleção holandesa se aproveitou de falhas do goleiro Èdouard Mendy e selou a vitória, no melhor momento de Senegal na partida.
Uma vitória que mantém o favoritismo da Holanda no Grupo A. Na próxima sexta-feira (25), os holandeses enfrentam os equatorianos, que também venceram na estreia — 2 a 0 sobre o Catar. Já Senegal enfrenta os donos da casa, também na sexta-feira (25).

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