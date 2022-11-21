Copa: Holanda passa sufoco, mas vence Senegal com gol de nova joia

Em partida que encerrou a primeira rodada do Grupo A, Senegal e Holanda fizeram um jogo equilibrado, nesta segunda-feira (21). mas com gols da joia Cody Gakpo e de Klaassen, no segundo tempo, os holandeses venceram por 2 a 0 e somam os primeiros três pontos nesta Copa do Mundo, confirmando o favoritismo. A partida foi realizada no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar.
No primeiro tempo, o jogo foi bastante equilibrado, com 50% de posse de bola para cada lado. Mesmo sem a principal estrela, Sadio Mané, cortado por conta de uma lesão, os senegaleses foram eficazes na marcação e não permitiram situações de ataque da Laranja Mecânica. O zero não saiu do placar na primeira etapa.
Na etapa final, o equilíbrio se manteve, mas a equipe senegalesa se lançava ao ataque em busca do gol, criando boas oportunidades e obrigando o goleiro Noppert a fazer boas defesas. Com as entradas de Memphis Depay e Klaassen, a seleção holandesa se aproveitou de falhas do goleiro Èdouard Mendy e selou a vitória, no melhor momento de Senegal na partida.
Uma vitória que mantém o favoritismo da Holanda no Grupo A. Na próxima sexta-feira (25), os holandeses enfrentam os equatorianos, que também venceram na estreia — 2 a 0 sobre o Catar. Já Senegal enfrenta os donos da casa, também na sexta-feira (25).