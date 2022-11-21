Ciente da pressão, Richarlison se mostra pronto para vestir a 9 do Brasil

"A gente vai buscar essa taça. Quando eu cheguei no quarto (hotel da Seleção) e vi a minha foto lá de criancinha, passou um filme na minha cabeça e me emocionei". Esse é o Richarlison
em sua essência. Com esse relato em coletiva de imprensa realizada no Grand Hamad Stadium, na tarde desta segunda-feira (21), o atacante capixaba deixou claro mais uma vez o seu amor pela Seleção Brasileira e o quanto ele quer buscar o hexa nesta Copa do Mundo
com seus companheiros.
Entretanto, Richarlison
sabe que trata-se de uma missão difícil, e que ele será muito pressionado, pois veste a tradicional camisa 9 do esquadrão canarinho. Se na memória distante temos Careca, Romário (que usava a 11) e Ronaldo como grandes referências como centroavantes, na memória recente vimos Fred (2014) e Gabriel Jesus (2018) serem muito criticados. Ciente de tudo isso, Richarlison
garante que está preparado para o Mundial.
"Quando você veste a camisa 9 a primeira coisa que vem na cabeça é fazer gols. Eu tenho bastantes gols com a camisa da Seleção jogando como 9. E com esses companheiros que eu tenho ali no ataque, eu creio que os gols vão sair naturalmente. Essa cobrança é normal. Acontece aqui, no meu clube, então levo isso de forma natural. Faço muitos gols com a camisa da Seleção e aqui (Copa do Mundo) não vai ser diferente."
Com 17 gols em 38 jogos com a camisa da Seleção, Richarlison
começa titular na Copa do Mundo. Recuperado de lesão, ele afirmou que não sente mais o desconforto na panturrilha esquerda. "Eu tô bem. Não tô 100%, estou 200%. Acho que tenho tudo para fazer um início de Copa muito bom", ressaltou.
Com fome de gols, o capixaba conheceu nesta segunda-feira (21) o gramado do Lusail Stadium, palco da estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na próxima quinta-feira (24), às 16h, e espera que a partida seja um grande espetáculo. "Tinha uma bola la, e eu já fiz um gol lá hein... O gramado está um tapete e o estádio é muito grande. Nosso torcedor vai comparecer em peso e espero que a gente faça um grande jogo.
Descontraído, Richarlison
tirou boas risadas dos jornalistas na coletiva. Em um desses momentos, afirmou que não sentiu tanta diferença de estar no Brasil ou no Catar. "Eu particularmente não senti nada de diferente. Me sinto como se estivesse no Brasil. Solzinho, clima bom... Pra mim não mudou nada", brincou.
Até a partida de estreia, o Brasil fará mais dois treinos, sendo um deles fechado. O técnico Tite esconde a escalação à sete chaves. Pressionados nas coletivas, Richarlison
e Raphinha também se esquivaram das perguntas. Segue o mistério na Seleção Brasileira.