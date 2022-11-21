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Ciente da pressão, Richarlison se mostra pronto para vestir a 9 do Brasil

Irreverente, atacante capixaba sabe exatamente seu papel na Seleção Brasileira e está com muita vontade de brilhar na Copa do Mundo

Públicado em 

21 nov 2022 às 14:57
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Richarlison, atacante capixaba, durante treino da seleção brasileira para Copa do Mundo em Doha, no Catar
Richarlison, atacante capixaba, durante treino da seleção brasileira para Copa do Mundo em Doha, no Catar Crédito: Vitor Jubini
"A gente vai buscar essa taça. Quando eu cheguei no quarto (hotel da Seleção) e vi a minha foto lá de criancinha, passou um filme na minha cabeça e me emocionei". Esse é o Richarlison em sua essência. Com esse relato em coletiva de imprensa realizada no Grand Hamad Stadium, na tarde desta segunda-feira (21), o atacante capixaba deixou claro mais uma vez o seu amor pela Seleção Brasileira e o quanto ele quer buscar o hexa  nesta Copa do Mundo com seus companheiros. 
Entretanto, Richarlison sabe que trata-se de uma missão difícil, e que ele será muito pressionado, pois veste a tradicional camisa 9 do esquadrão canarinho. Se na memória distante temos Careca, Romário (que usava a 11) e Ronaldo como grandes referências como centroavantes, na memória recente vimos Fred (2014) e Gabriel Jesus (2018) serem muito criticados. Ciente de tudo isso, Richarlison garante que está preparado para o Mundial. 
"Quando você veste a camisa 9 a primeira coisa que vem na cabeça é fazer gols. Eu tenho bastantes gols com a camisa da Seleção jogando como 9. E com esses companheiros que eu tenho ali no ataque, eu creio que os gols vão sair naturalmente. Essa cobrança é normal. Acontece aqui, no meu clube, então levo isso de forma natural. Faço muitos gols com a camisa da Seleção e aqui (Copa do Mundo) não vai ser diferente." 
Com 17 gols em 38 jogos com a camisa da Seleção, Richarlison começa titular na Copa do Mundo. Recuperado de lesão, ele afirmou que não sente mais o desconforto na panturrilha esquerda. "Eu tô bem. Não tô 100%, estou 200%. Acho que tenho tudo para fazer um início de Copa muito bom", ressaltou. 

Treinamento da seleção brasileira de futebol em Doha no Catar

Com fome de gols, o capixaba conheceu nesta segunda-feira (21) o gramado do Lusail Stadium, palco da estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na próxima quinta-feira (24), às 16h, e espera que a partida seja um grande espetáculo. "Tinha uma bola la, e eu já fiz um gol lá hein... O gramado está um tapete e o estádio é muito grande. Nosso torcedor vai comparecer em peso e espero que a gente faça um grande jogo. 
Descontraído, Richarlison tirou boas risadas dos jornalistas na coletiva. Em um desses momentos, afirmou que não sentiu tanta diferença de estar no Brasil ou no Catar. "Eu particularmente não senti nada de diferente. Me sinto como se estivesse no Brasil. Solzinho, clima bom... Pra mim não mudou nada", brincou. 
Até a partida de estreia, o Brasil fará mais dois treinos, sendo um deles fechado.  O técnico Tite esconde a escalação à sete chaves. Pressionados nas coletivas, Richarlison e Raphinha também se esquivaram das perguntas. Segue o mistério na Seleção Brasileira.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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