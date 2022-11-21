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"Neymar é a cereja do bolo na Seleção", diz Zico com fé que o hexa vem no Catar

Em entrevista exclusiva à coluna, o Galinho destacou que a "neymardependência" ficou para trás, e que hoje o craque conta com vários bons jogadores para dividir a responsabilidade

Públicado em 

21 nov 2022 às 08:19
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Zico está confiante que a Seleção Brasileira vai buscar o hexa no Catar
Zico está confiante que a Seleção Brasileira vai buscar o hexa no Catar Crédito: Reprodução/Instagram
Ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Zico está confiante que o Brasil vai buscar o hexa na Copa do Mundo do Catar. Para o Galinho de Quintino, o time chega em grande momento à competição e desta vez não há pressão em cima de um só jogador. Craque da equipe, Neymar agora tem companheiros com muita qualidade para dividir a missão de conduzir a seleção à sua sexta taça. 
“Acredito no trabalho coletivo, em focar no “nós” e não no “eu”. O que eu vejo na seleção brasileira, atualmente, é uma Seleção onde o Neymar é a cereja do bolo, ele não é o cara que vai resolver, ele é aquele algo mais da Seleção. Isso é que tem que ser importante. Um cara que tem uma qualidade como ele, tem que ser aquele cara que no momento mais complicado ele vai dar aquele toque a mais para resolver, mas dependendo de toda uma equipe”. 
Para ser esse "algo mais" da Seleção, Neymar vai ter ao seu lado jogadores que se acostumaram a jogos grandes  e principalmente a conquistar títulos importantes nos últimos anos. “Neymar, Pedro, Éverton Ribeiro, Vinícius Junior e tantos outros, pela qualidade técnica, pela forma que eles se encontram atualmente, têm tudo para ajudar o Brasil a conquistar mais uma Copa do Mundo”, declarou Zico. 
Satisfeito com o que tem acompanhado dentro de campo e exaltando o trabalho de Tite à frente da Seleção, Zico não tem dúvidas de que o Brasil é um dos favoritos ao título. 
Clima na Seleção está leve e descontraído. Neymar e cia estão preparados para a Copa
Clima na Seleção está leve e descontraído. Neymar e cia estão preparados para a Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
“Acho o Tite um importante líder, que fez excelentes trabalhos em clubes e na Seleção. Por isso o Brasil tem tudo para conquistar o Mundial. Tite tem jogadores talentosos, uma boa equipe e estou muito confiante que essa será mais uma Copa do Mundo para o Brasil”, finalizou. 
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira (24), quando enfrenta a Sérvia, às 16h, no Lusail Stadium.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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