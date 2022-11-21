"Neymar é a cereja do bolo na Seleção", diz Zico com fé que o hexa vem no Catar

Zico está confiante que a Seleção Brasileira vai buscar o hexa no Catar Crédito: Reprodução/Instagram

Ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Zico está confiante que o Brasil vai buscar o hexa na Copa do Mundo do Catar . Para o Galinho de Quintino, o time chega em grande momento à competição e desta vez não há pressão em cima de um só jogador. Craque da equipe, Neymar agora tem companheiros com muita qualidade para dividir a missão de conduzir a seleção à sua sexta taça.

“Acredito no trabalho coletivo, em focar no “nós” e não no “eu”. O que eu vejo na seleção brasileira, atualmente, é uma Seleção onde o Neymar é a cereja do bolo, ele não é o cara que vai resolver, ele é aquele algo mais da Seleção. Isso é que tem que ser importante. Um cara que tem uma qualidade como ele, tem que ser aquele cara que no momento mais complicado ele vai dar aquele toque a mais para resolver, mas dependendo de toda uma equipe”.

Para ser esse "algo mais" da Seleção, Neymar vai ter ao seu lado jogadores que se acostumaram a jogos grandes e principalmente a conquistar títulos importantes nos últimos anos. “Neymar, Pedro, Éverton Ribeiro, Vinícius Junior e tantos outros, pela qualidade técnica, pela forma que eles se encontram atualmente, têm tudo para ajudar o Brasil a conquistar mais uma Copa do Mundo”, declarou Zico.

Satisfeito com o que tem acompanhado dentro de campo e exaltando o trabalho de Tite à frente da Seleção, Zico não tem dúvidas de que o Brasil é um dos favoritos ao título.

Clima na Seleção está leve e descontraído. Neymar e cia estão preparados para a Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

“Acho o Tite um importante líder, que fez excelentes trabalhos em clubes e na Seleção. Por isso o Brasil tem tudo para conquistar o Mundial. Tite tem jogadores talentosos, uma boa equipe e estou muito confiante que essa será mais uma Copa do Mundo para o Brasil”, finalizou.