Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Seleção terá Richarlison e Vini Jr. como titulares na estreia da Copa
Equipe definida

Seleção terá Richarlison e Vini Jr. como titulares na estreia da Copa

Escalação para o jogo de quinta-feira (24) com a Sérvia foi testada no treino fechado desta terça (22); Thiago Silva será o capitão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2022 às 15:15

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 15:15

DOHA, CATAR - O Brasil vai enfrentar a Sérvia na quinta-feira (24) na estreia da Copa do Mundo com Vinicius Júnior e o capixaba Richarlison entre os titulares. Foi isso o que Tite fez nesta terça-feira (22) no penúltimo treino antes da partida, marcada para as 16h (de Brasília). Thiago Silva será o capitão.
Richarlison e Vinicius Júnior durante treino da Seleção Brasileira
Richarlison e Vinicius Júnior devem jogar juntos no ataque da Seleção Crédito: Lucas Figueiredo/CBF e LUCA BRUNO/AP
Com isso, Fred perde o lugar no meio-campo e Lucas Paquetá vai compor o setor ao lado de Casemiro. O time será o seguinte: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.
A escalação, que foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem, já havia sido testada na segunda-feira (21) também em treino fechado para a imprensa.
Inicialmente, a intenção de Tite é não confirmar publicamente essa equipe. Ele vai conceder entrevista coletiva na quarta-feira (23) ao lado de Thiago Silva, que foi oficializado como capitão nesta terça (22).
A escolha de Thiago Silva como capitão do Brasil segue uma linha de raciocínio que considera a experiência do jogador na Seleção Brasileira. Thiago tem 38 anos e, nesse quesito, só perderia para Dani Alves, mas o lateral-direito é reserva de Danilo. Tite desistiu do rodízio na função de ficar com a braçadeira.
Essa formação já foi treinada em amistosos pelo técnico. A grande dúvida era se ele optaria por essa escalação mais ofensiva logo para a estreia da Copa ou se colocaria em prática dependendo da necessidade durante a competição.
O comandante já deixou claro que não demorará muito para fazer mudanças na equipe caso não aprove o desempenho e disse que essa é uma das lições que tirou da última Copa do Mundo.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

'Estamos mortos', diz Messi ao lamentar derrota da Argentina em estreia

Copa: veja vídeo com momentos marcantes da entrevista de Richarlison

Reveja o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #4

Copa: Richarlison defende Neymar após críticas de jornal alemão

'Gabigol honra o manto e entende o que é o Flamengo', diz Zico no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Richarlison Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados