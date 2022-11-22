Seleção terá Richarlison e Vini Jr. como titulares na estreia da Copa

DOHA, CATAR - O Brasil vai enfrentar a Sérvia na quinta-feira (24) na estreia da Copa do Mundo com Vinicius Júnior e o capixaba Richarlison entre os titulares. Foi isso o que Tite fez nesta terça-feira (22) no penúltimo treino antes da partida, marcada para as 16h (de Brasília). Thiago Silva será o capitão.

Richarlison e Vinicius Júnior devem jogar juntos no ataque da Seleção Crédito: Lucas Figueiredo/CBF e LUCA BRUNO/AP

Com isso, Fred perde o lugar no meio-campo e Lucas Paquetá vai compor o setor ao lado de Casemiro. O time será o seguinte: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

A escalação, que foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem, já havia sido testada na segunda-feira (21) também em treino fechado para a imprensa.

Inicialmente, a intenção de Tite é não confirmar publicamente essa equipe. Ele vai conceder entrevista coletiva na quarta-feira (23) ao lado de Thiago Silva, que foi oficializado como capitão nesta terça (22).

A escolha de Thiago Silva como capitão do Brasil segue uma linha de raciocínio que considera a experiência do jogador na Seleção Brasileira . Thiago tem 38 anos e, nesse quesito, só perderia para Dani Alves, mas o lateral-direito é reserva de Danilo. Tite desistiu do rodízio na função de ficar com a braçadeira.

Essa formação já foi treinada em amistosos pelo técnico. A grande dúvida era se ele optaria por essa escalação mais ofensiva logo para a estreia da Copa ou se colocaria em prática dependendo da necessidade durante a competição.