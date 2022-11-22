Copa: Ochoa pega pênalti de Lewa, e México e Polônia ficam no zero

Ochoa se estica para defender a cobrança de Lewandowski e salvar o México Crédito: THEMBA HADEBE / AP

DOHA, CATAR - México e Polônia não conseguiram tirar o zero do placar nesta terça-feira (22), estreia das seleções na Copa do Mundo de 2022 , no Catar . O empate por 0 a 0, no Estádio 974, em Doha, foi válido pela primeira rodada do Grupo C.

O time mexicano se esforçou para inaugurar o marcador, mas a equipe esbarrou na retranca polonesa, que pouco criou e ainda viu Lewandowski ter um pênalti defendido por Ochoa.

Sem conseguir aproveitar as chances criadas e o domínio na partida, a seleção mexicana terminou com um empate que teria um gosto amargo se não fosse a defesa salvadora de seu goleiro de 37 anos. Em sua quinta Copa do Mundo, Ochoa acertou o canto da cobrança e parou o atacante eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa.

A equipe europeia, sem nenhum brilho ofensivo e com seu principal jogador apagado, desperdiçou a única grande chance que teve no jogo.

Foi o segundo 0 a 0 da Copa do Catar, que teve Dinamarca e Tunísia empatando sem gols nesta terça (22), pelo Grupo D. O empate fez com que México e Polônia somassem apenas um ponto na tabela da chave C. A Arábia Saudita, que venceu a Argentina de virada por 2 a 1, ocupa a liderança da tabela, com três pontos, enquanto a equipe sul-americana está em último, zerada.

O México, em sua 17ª participação em Copas do Mundo, busca passar das quartas de final em 2022 e superar as suas melhores participações no torneio até então. Já os poloneses, que somam 9 aparição no Mundial, chegaram a ficar em terceiro em duas ocasiões (1974 e 1982).