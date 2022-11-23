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"Sem dar armas ao adversário"

Tite mantém mistério sobre escalação do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Treinador brasileiro mudou estratégia que utilizou na última Copa, em 2018, e está preservando o nome dos 11 iniciais para a estreia do Brasil contra a Sérvia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2022 às 11:12

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:12

O técnico Tite durante treino da Seleção Brasileira
O técnico Tite durante treino da Seleção Brasileira Crédito: ANDRE PENNER / AP
Sob o argumento de "não dar armas ao adversário", o técnico Tite se esquivou três vezes nesta quarta-feira (23) ao responder sobre a escalação do Brasil para a partida de estreia na Copa do Mundo do Catar. A comissão técnica trabalha com três modelos de jogo e já definiu os 11 titulares, mas sem revelar se terá Vinicius Junior ou Fred.
O treinador vem escondendo a escalação desde que o grupo de jogadores se reuniu em Turim, no início da semana passada. Na atividade da última segunda-feira, realizada já em Doha, no Catar, Tite fechou o treino antes de começar a montar o time que enfrentará a Sérvia, nesta quinta-feira, às 16 horas. E, na terça, toda a atividade no Grand Hamad Stadium aconteceu com portões fechados.
Nesta quarta, na entrevista oficial antes da partida, Tite manteve o mistério. "A equipe, eu não vou dizer por uma questão simples de não dar ao adversário quem vai jogar ou não, de mostrar variações. Não vou colocar", afirmou.
A menos que haja uma grande surpresa de última hora, dez dos 11 jogadores já estão definidos, com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Richarlison. A última vaga ficará entre o volante Fred e o atacante Vinicius Junior.
Apesar de não revelar os nomes, o auxiliar Cléber Xavier deixou claro que o time titular já está definido. "Fizemos treinos bem didáticos aqui. A partir da chegada em Doha passamos a trabalhar em cima das qualidades e defeitos da Sérvia. Sabemos o time que vai jogar e sabemos as mudanças que possivelmente vamos fazer. Nos sentimos seguros. Agora é levar para o campo", sustentou.
Tite, por sua vez, admitiu que as opções colocadas à mesa - uma das quais com Vinicius Junior, eleito pela Fifa o melhor atleta brasileiro da temporada, na reserva -, geram críticas. Mas se mostrou sereno. "Eu faço escolhas que agradam uns e não agradam outros. Mas os atletas se escolheram também. Os atletas do meio para frente têm protagonismo e uma qualidade excepcional. Nós acompanhamos."

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