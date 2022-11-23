Lontra vidente 'previu' vitória do Japão contra Alemanha na Copa

SÃO PAULO - Após a vitória do Japão contra a Alemanha na Copa do Mundo, um vídeo de uma lontra prevendo o vencedor da partida ficou em alta nas redes sociais. Nesta quarta-feira (23), a seleção japonesa ganhou de virada com o placar de 2 a 1 contra o time alemão.
No registro, a lontra segura uma pequena bola de futebol e é colocada frente a três mini baldes. O da esquerda tem uma bandeira do Japão, enquanto o da direita tem uma bandeira da Alemanha. Após andar um pouco segurando a bolinha, o animal a coloca dentro do balde com a bandeira do Japão.
"Uma lontra previu vitória para o Japão em sua próxima partida da Copa do Mundo contra a Alemanha", escreveu uma internauta, que compartilhou o vídeo em seu perfil do Twitter na noite desta quarta-feira (22). "Estou animada para voltar após o jogo e ver pessoas rotulando essa lontra como fraude ou vidente."
O novo candidato a Polvo Paul — que fez sucesso acertando previsões de resultados durante a Copa do Mundo de 2010 — é Tayo, uma lontra macho. Naoki Takamura, de 45 anos, é o criador do animal. Ele levou o mamífero ao Parque Aquático Shinagawa, em Tóquio, para realizar sua previsão.
Presentes em bom número no estádio Khalifa, os japoneses foram ao delírio com a vitória, em uma festa parecida com a dos sauditas, que, na terça-feira (22), também foram surpreendidos com um triunfo sobre a Argentina, por 2 a 1 — também tendo feito gol de pênalti e também com tentos anulados.
Resta aguardar se Tayo manterá a boa sequência na próxima partida do Japão. A seleção asiática volta a campo no próximo domingo (27), às 7h (de Brasília), contra a Costa Rica.