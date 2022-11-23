  • Futebol
  • Lontra vidente 'previu' vitória do Japão contra Alemanha na Copa
Novo polvo Paul?

Lontra vidente 'previu' vitória do Japão contra Alemanha na Copa

Tayo, uma lontra macho, "acertou" resultado do jogo ao colocar bolinha em balde do Japão, antes de jogo contra a Alemanha
Agência FolhaPress

23 nov 2022 às 16:34

SÃO PAULO - Após a vitória do Japão contra a Alemanha na Copa do Mundo, um vídeo de uma lontra prevendo o vencedor da partida ficou em alta nas redes sociais. Nesta quarta-feira (23), a seleção japonesa ganhou de virada com o placar de 2 a 1 contra o time alemão.
Lontra prevê vitória do Japão sobre a Alemanha, pela Copa do Mundo
Lontra colocou bola em balde do Japão, antes do jogo contra a Alemanha Crédito: Reprodução
No registro, a lontra segura uma pequena bola de futebol e é colocada frente a três mini baldes. O da esquerda tem uma bandeira do Japão, enquanto o da direita tem uma bandeira da Alemanha. Após andar um pouco segurando a bolinha, o animal a coloca dentro do balde com a bandeira do Japão.
"Uma lontra previu vitória para o Japão em sua próxima partida da Copa do Mundo contra a Alemanha", escreveu uma internauta, que compartilhou o vídeo em seu perfil do Twitter na noite desta quarta-feira (22). "Estou animada para voltar após o jogo e ver pessoas rotulando essa lontra como fraude ou vidente."
O novo candidato a Polvo Paul — que fez sucesso acertando previsões de resultados durante a Copa do Mundo de 2010 — é Tayo, uma lontra macho. Naoki Takamura, de 45 anos, é o criador do animal. Ele levou o mamífero ao Parque Aquático Shinagawa, em Tóquio, para realizar sua previsão.
Presentes em bom número no estádio Khalifa, os japoneses foram ao delírio com a vitória, em uma festa parecida com a dos sauditas, que, na terça-feira (22), também foram surpreendidos com um triunfo sobre a Argentina, por 2 a 1 — também tendo feito gol de pênalti e também com tentos anulados.
Resta aguardar se Tayo manterá a boa sequência na próxima partida do Japão. A seleção asiática volta a campo no próximo domingo (27), às 7h (de Brasília), contra a Costa Rica.

