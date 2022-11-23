Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Arrogante? Neymar manda recado e vê hexa como meta para o Brasil na Copa
Seleção Brasileira

Arrogante? Neymar manda recado e vê hexa como meta para o Brasil na Copa

Antes da estreia contra a Sérvia, atacante se defende por ter publicado montagem com o símbolo da CBF em bermuda com a sexta estrela
Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 16:56

Neymar, atacante da Seleção Brasileira
Neymar negou menosprezo a adversários, em publicação nas redes sociais Crédito: Instagram / Reprodução
SÃO PAULO - Às vésperas da estreia pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar, Neymar foi às redes sociais, nesta quarta-feira (23), se defender por ter publicado uma montagem com o símbolo da CBF em uma bermuda com a sexta estrela, "antecipando" o hexa.
No Twitter, Neymar falou: "Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo".
O assunto repercutiu no jornal alemão "Bild", que chamou Neymar de arrogante. Em entrevista coletiva, o companheiro Richarlison o defendeu.
"Arrogante é ele (jornalista alemão). A gente é apenas sonhador", afirmou o Pombo, para depois completar.
"Sonhamos com essa sexta estrela faz tempo e vamos buscar, eles querendo ou não estamos aqui para isso. Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele. Esse é nosso sonho. Quando cheguei no quarto, vi minha foto de criancinha, me emocionei. Neymar postou aquilo porque quer ganhar, é o sonho dele. Por isso, se o Neymar estiver feliz aqui também vamos estar felizes".
Neymar, atacante da Seleção Brasileira, posta montagem
Neymar postou montagem com seis estrelas sobre o escudo da Seleção Crédito: Reprodução
Antes de desembarcar no Catar, Neymar já havia demonstrado confiança no título. "Os últimos serão os primeiros", comentou em uma publicação da 'TNT Sports' que informava que o Brasil seria o último dos países participantes a chegar na sede do torneio.
Em busca da sexta estrela, o Brasil do confiante Neymar estreará contra a Sérvia, na quinta-feira (24), às 16h, no Estádio Lusail.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados