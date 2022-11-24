Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Arrascaeta diz que está 100% e não jogou por opção do técnico uruguaio
Copa do Mundo

Arrascaeta diz que está 100% e não jogou por opção do técnico uruguaio

Craque do Flamengo garantiu estar recuperado dos problemas físicos, depois de ter visto do banco de reservas o empate de 0 a 0 com a Coreia do Sul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 nov 2022 às 15:12

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 15:12

DOHA, CATAR - Em um jogo bloqueado, nesta quinta-feira (24), pela Copa do Mundo do Catar, com um incrível total de zero finalizações certas a gol, o Uruguai tinha no banco de reservas De Arrascaeta, um dos principais jogadores das Américas nos últimos anos, capaz de quebrar qualquer defesa com passes precisos. Mas o técnico Diego Alonso resolveu não usá-lo.
"Foi opção do treinador. Graças a Deus, já melhorei muitos dos meus problemas, estou 100%. Daria para jogar sim, estou pronto", falou Arrascaeta após o empate sem gols com a Coreia do Sul.
Arrascaeta durante treino da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo do Catar
Arrascaeta durante treino da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo do Catar Crédito: Auoficial / Instagram / Reprodução
O jogador do Flamengo passou quase o segundo tempo inteiro aquecendo na lateral do gramado, o que já mostrava que ele estaria em condições físicas para entrar. Entraram Varela pela direita, De la Cruz pela esquerda, Cavani no ataque, mas Arrascaeta seguiu assistindo à partida sem jogar. Desde a chegada de Alonso, no começo do ano, para classificar o Uruguai para a Copa, o técnico passou a dar mais minutos e até a titularidade ao meia. Mas, pelo menos por enquanto, o status de Arrascaeta mudou.
"A estreia é sempre complicada, é difícil. Os três jogos vão ser muito disputados", analisou o flamenguista.
"Foi um jogo duro, um jogo de Copa. Ninguém quer perder pontos. Se não se desbloqueia a partida nos primeiros minutos, ela fica assim. Temos agora que olhar para frente", analisou Cavani, que substituiu Suárez no segundo tempo e deu mais mobilidade ao ataque.
Apesar de o jogo ter acabado sem finalizações certas, a seleção celeste acertou duas vezes a trave — com Godín, no primeiro tempo, e Valverde, no segundo. O Uruguai enfrenta agora Portugal, na próxima segunda-feira (28), e encerra a primeira fase contra Gana.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Suíça vence Camarões com gol 'camaronês' na abertura do grupo do Brasil na Copa

Ronaldo testa positivo para covid-19 e perde estreia do Brasil na Copa

Reveja o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #6

Espanha massacra a Costa Rica por 7 a 0 na estreia na Copa do Mundo

Confira os salários dos 32 técnicos que estão na Copa do Mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados