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Desfalque na arquibancada

Ronaldo testa positivo para covid-19 e perde estreia do Brasil na Copa

Ex-jogador da Seleção Brasileira estaria no estádio para acompanhar o jogo, mas apresentou sintomas de gripe e realizou um teste, que detectou a presença do vírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 nov 2022 às 13:49

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:49

Cruzeiro
Ronaldo esteve na abertura da Copa do Mundo a convite da FIFA, mas deve perder os dois primeiros jogos do Brasil Crédito: Gustavo Guimarães Aleixo/Cruzeiro
A seleção brasileira terá um "desfalque" de última hora nas arquibancadas do Lusail Stadium na estreia do Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira. Ronaldo Fenômeno revelou em suas redes sociais que testou positivo para a covid-19 e não poderá ir ao jogo contra a Sérvia. O ex-atacante está bem, mas apresentou sintomas típicos de gripe.
"Ontem (quarta-feira) à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem", disse o ex-jogador
Apesar de não poder estar no estádio, o maior artilheiro do Brasil em Copas, com 15 gols, Ronaldo Fenômeno não perdeu a oportunidade de passar boas energias para os comandados do técnico Tite.
"Estou acompanhando a Copa do Catar. Estava programado para assistir ao jogo da seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem", completou.
Com covid-19, Ronaldo Fenômeno deve perder também o segundo jogo da seleção na Copa, que acontecerá na segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), diante da Suíça no Stadium 974,
Através de um convite da Fifa, Ronaldo esteve na cerimônia de abertura e na partida entre Catar e Equador, que inaugurou o evento. O atacante, que é dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, está aproveitando o fim das competições no Brasil para acompanhar o Mundial de perto.

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