Richarlison busca espantar maldição da camisa 9 em estreia na Copa do Mundo

A camisa da Seleção Brasileira é a mais pesada do mundo. Com cinco títulos, o Brasil é o maior vencedor da Copa do Mundo, sendo a única pentacampeã. Ao longo dos anos, grandes atacantes representaram o Brasil, como Romário, Garrincha, Pelé e outros. No entanto, aquele que mais marcou a camisa 9 foi Ronaldo. Número que no Catar foi herdado por um capixaba: Richarlison.
Caberá a ele acabar com uma maldição que persegue quem veste a 9 em Copas desde que o Fenômeno deixou a amarelinha. O primeiro desafio será nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16 horas (de Brasília). Será a estreia do Brasil no Catar. Apesar de a escalação não ter sido confirmada por Tite, o jogo deve marcar a estreia do capixaba em uma Copa do Mundo.
Ronaldo saiu da Seleção com 15 gols em 19 jogos de Copa do Mundo, além de dois títulos, em 1994 e 2002. Por um bom tempo, o torcedor brasileiro não se preocupava com quem seria o atacante do Brasil, pois sabia que podia confiar em seu goleador. O patamar atingiu pelo Fenômeno trouxe muitas alegrias, mas também subiu o nível de exigência para quem o sucedeu.
A última Copa que o atacante disputou foi em 2006. Desde então, a seleção canarinho teve três “camisas 9” em Mundiais: Luis Fabiano, Fred e Gabriel Jesus. Todos decepcionaram em suas participações de alguma forma: Luis Fabiano marcou apenas três gols em 2010; Fred balançou as redes apenas uma vez em 2014 e chegou a ganhar o apelido de "Cone" na ocasião; Gabriel Jesus foi ainda pior e passou em branco em 2018.
Esse ano, Richarlison tem a responsabilidade de resgatar a mística da camisa 9, marcando gols e sendo decisivo. Em entrevista coletiva realizada no Catar, o atacante falou sobre ser a esperança de gol da equipe.
"Quando você veste a camisa 9, a primeira coisa que vem na cabeça é fazer gols. Eu tenho muitos gols com a camisa da Seleção jogando como 9. E com esses companheiros que tenho no ataque, creio que os gols vão sair naturalmente. Essa cobrança é normal. Acontece aqui, no meu clube, então levo isso de forma natural. Faço muitos gols com a camisa da Seleção e aqui (Copa do Mundo) não vai ser diferente"
Richarlison já marcou 17 gols pela Seleção, jogando pelos lados ou de centroavante. Na Copa, Tite deve utilizar o Pombo mais centralizado, na referência do ataque. “Esse sempre foi meu sonho e esse momento chegou. O professor Tite confia em mim e eu agradeço a ele por essa confiança de me dar a camisa 9. Ele sabe que eu faço bastante gol. É uma camisa muito pesada, é a que tem mais gols em Copas, e eu espero aumentar essa marca”, comentou o atacante, que deve começar a competição como titular.