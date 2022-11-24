Richarlison busca espantar maldição da camisa 9 em estreia na Copa do Mundo

"Quando você veste a camisa 9, a primeira coisa que vem na cabeça é fazer gols. Eu tenho muitos gols com a camisa da Seleção jogando como 9. E com esses companheiros que tenho no ataque, creio que os gols vão sair naturalmente. Essa cobrança é normal. Acontece aqui, no meu clube, então levo isso de forma natural. Faço muitos gols com a camisa da Seleção e aqui (Copa do Mundo) não vai ser diferente"