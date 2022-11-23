  • Início
  • Futebol
  • Copa: Courtois pega pênalti, Bélgica leva pressão, mas vence o Canadá
No sufoco

Copa: Courtois pega pênalti, Bélgica leva pressão, mas vence o Canadá

Seleção belga teve trabalho para espantar a zebra canadense e sofreu para garantir a vitória por 1 a 0 na estreia
Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 18:17

Batshuayi comemora após marcar o gol da vitória belga Crédito: JEWEL SAMAD / AP
DOHA, CATAR - Carrasca da Seleção Brasileira em 2018, a Bélgica sofreu mais do que o esperado, mas venceu o Canadá por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo do Catar, nesta quarta-feira (23), no estádio Ahmed bin Ali, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial.
Depois de suportar enorme pressão do Canadá, que viu Davies desperdiçar um pênalti — defendido por Courtois — com 10 minutos de jogo, os belgas abriram o placar com Batshuayi, na reta final do primeiro tempo.
Mesmo com a frustração, o Canadá seguiu pressionando e melhor que a Bélgica, exigindo outras boas aparições do camisa 1 ao longo dos 90 minutos.
Pouco tempo depois do Canadá desperdiçar o pênalti, um lance inusitado marcou o duelo no Ahmed bin Ali. Aos 12 minutos, Hazard recuou errado e mandou a bola direto nos pés de Buchanan, que recebeu uma solada de Vertonghen dentro da área. A arbitragem marcou impedimento - mesmo com o passe feito pelo belga — e ignorou a revisão do possível pênalti para os canadenses.
Os canadenses ainda pediram outro pênalti aos 37 minutos, quando Laryea caiu na área após uma disputa com Wistel. O VAR checou o lance e sequer chamou o árbitro para revisar no monitor à beira do campo.
Depois de muito sofrer, a Bélgica inaugurou o placar. Aos 43 minutos da etapa inicial, Batshuayi aproveitou lançamento longo de Alderweireld e bateu cruzado, de primeira, para superar o goleiro Borjan. A seleção belga manteve o resultado até o fim.
Com a vitória, a Bélgica termina a rodada inicial da Copa na liderança do grupo F, com três pontos, enquanto o Canadá, zerado, amarga a lanterna. Marrocos e Croácia, que mais cedo ficaram no 0 a 0, têm um ponto e estão empatados na segunda e terceira colocações da chave.
A próxima rodada do Grupo F será disputada no domingo (27). A Bélgica enfrenta Marrocos, às 10h (de Brasília), enquanto Canadá joga contra a Croácia, às 13h (também de Brasília).

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Arrogante? Neymar manda recado e vê hexa como meta para o Brasil na Copa

Espanha massacra a Costa Rica por 7 a 0 na estreia na Copa do Mundo

Gündogan não mede palavras para criticar atuação da Alemanha contra o Japão

'Faço escolhas e agrado a uns e não a outros', diz Tite sobre escalação

Lontra vidente 'previu' vitória do Japão contra Alemanha na Copa

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

