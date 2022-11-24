Brasil estreia na Copa do Mundo com missão de manter longo tabu

Seleção Brasileira parte em busca da sexta taça do Mundial Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (24) para o Brasil, que enfrenta a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar . A Seleção Brasileira entra em campo com um desafio: manter a escrita de não perder em estreia de Mundial desde 1934. As únicas duas derrotas, logo no primeiro jogo, aconteceram nos primórdios da competição: para a extinta Iugoslávia, em 1930, por 2 a 1, e para a Espanha, em 1934, por 3 a 1.

Apesar do bom retrospecto da equipe canarinho, os europeus historicamente vêm impondo dificuldades aos brasileiros em partidas inaugurais de Copas.

Os números do Brasil em estreias de Copas do Mundo são positivos: 21 jogos, com 16 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. A seleção canarinho marcou 47 gols e sofreu 19 gols.

Contra os europeus, foram 17 confrontos em estreias. São 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A extinta Iugoslávia, Espanha, Suécia, Croácia e a Rússia (no primeiro encontro, em 1982, ainda era União Soviética) são os adversários europeus que o Brasil enfrentou em duas oportunidades, cada, em estreias. O confronto mais recente contra os europeus foi na Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil empatou com a Suíça em 1 a 1. O gol foi marcado por Philippe Coutinho.

Mas o México é o país que a Seleção Brasileira mais enfrentou nas estreias, com três confrontos: 1950, 1954 e 1962. O Brasil saiu vitorioso nos três jogos contra os mexicanos. Um detalhe curioso é que, em todos os anos em que foi campeão, o Brasil venceu na estreia.

Relembre as estreias do Brasil em Copas:

1930 (Uruguai) - Brasil 1 x 2 Iugoslávia

Preguinho (de branco), o autor do primeiro gol da história da Seleção em Mundiais. Crédito: FIFA.com/Bob Thomas/Popperfoto/Getty Images

Na primeira Copa do Mundo da história, realizada no Uruguai, a Seleção Brasileira estreou com derrota para a extinta Iugoslávia, por 2 a 1. O ponta-esquerda e capitão Preguinho foi o autor do primeiro gol da história da Seleção em Mundiais. Naquela edição, os anfitriões conquistaram o título.

1934 (Itália) - Brasil 1 x 3 Espanha

Lance da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1934, contra a Espanha Crédito: Arquivo CBF

Depois de quatro anos, o Brasil seguiu sem vencer em estreias de Copas do Mundo. Na segunda edição do Mundial, desta vez sediado na Itália, a Seleção Brasileira enfrentou novamente um europeu e saiu derrotado pelos espanhóis por 3 a 1. O gol brasileiro foi marcado por Leônidas. O formato da competição em 1934 foi no sistema mata-mata, e o Brasil foi eliminado logo na estreia, nas oitavas de final.

1938 (França) - Brasil 6 x 5 Polônia

Lance de Brasil 2 a 1 Tchecoslováquia, com gol de Leônidas, na Copa do Mundo de 1938 Crédito: Arquivo CBF

Assim como em 1934, a Copa do Mundo de 1938, realizada na França, também teve o sistema mata-mata como formato de disputa. O Brasil, enfim, conquistou a sua primeira vitória em estreias de Mundiais, ao vencer a Polônia por 6 a 5, na prorrogação. Com direito a hat-trick de Leônidas — os outros gols brasileiros foram marcados por Perácio (2) e Romeu. A Seleção terminou esta edição em terceiro lugar, após vencer a Tchecoslováquia por 2 a 1.

1950 (Brasil) - Brasil 4 x 0 México

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1950 Crédito: Divulgação | CBF

Após 12 anos sem Copas do Mundo, por conta da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sediou um Mundial pela primeira vez. As lembranças não são as melhores para os brasileiros, devido ao "Maracanazzo", em que o Uruguai venceu o jogo decisivo contra o Brasil, em pleno Maracanã com mais de 200 mil pessoas, por 2 a 1. Na estreia daquele Mundial, a Seleção Brasileira venceu o México por 4 a 0. Ademir (2), Jair e Baltazar marcaram os gols daquela estreia.

1954 (Suíça) - Brasil 5 x 0 México

Lance de Brasil x Hungria pela Copa do Mundo de 1954 Crédito: Arquivo Nacional Fundo Correio da Manhã

Em 1954, ocorreu a maior goleada da Seleção Brasileira em estreias de Copas do Mundo. O adversário era o mesmo da edição anterior: o México. Mas, desta vez, a goleada sobre os mexicanos foi ainda maior, por 5 a 0, com gols de Pinga (2), Julinho, Didi e Baltazar. Apesar de contar com Didi, Nilton Santos e Djalma Santos, o Brasil acabou eliminado pela Hungria, do craque Puskas, por 4 a 2, nas quartas de final.

1958 (Suécia) - Brasil 3 x 0 Áustria

Brasil conquistou o primeiro título mundial em 1958 Crédito: Divulgação | CBF

No ano em que a Seleção Brasileira conquistou seu primeiro título mundial, a campanha não poderia ter iniciado de forma melhor: vitória na estreia sobre a Áustria por 3 a 0, com gols de Mazzola (2) e Nilton Santos. Foi a Copa em que o Brasil mostrou ao mundo o garoto de 17 anos que se tornou o maior jogador de todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé.

1962 (Chile) - Brasil 2 x 0 México

Em 1962, a Seleção Brasileira conquistou sua segunda estrela Crédito: Gerência de Memória e Acervo da CBF

1962. Bicampeonato do Brasil. Ano de hat-trick sobre os mexicanos em estreias de Copas do Mundo. Mais uma vez, a Seleção Brasileira venceu o México e aumentou sua escrita sobre o adversário em Mundiais. Desta vez, um placar mais singelo, diferentemente das goleadas em 1950 e 1954. Com gols de Zagallo e Pelé, a Seleção arrancava em busca do seu segundo título mundial. Apesar de perder Pelé durante a competição, contundido, Garrincha jogou o melhor Mundial de sua vida e foi decisivo para o bicampeonato, conquistado em final contra a Tchecoslováquia

1966 (Inglaterra) - Brasil 2 x 0 Bulgária

Comemoração de gol do Brasil sobre a Bulgária, na Copa de 1966 Crédito: CBF

A escrita da Seleção Brasileira de vencer em estreias de Mundiais aumentava a cada edição. A vítima da vez foi a Bulgária. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de uma certa dupla, Pelé e Garrincha, dois dos maiores nomes da história do futebol mundial. Naquele ano, o tricampeonato não veio. A equipe perdeu os dois jogos seguintes, para Hungria e Portugal, ambos por 3 a 1, e acabou eliminada ainda na primeira fase. Com o apoio da torcida e a "simpatia" dos árbitros, o título ficou com a Inglaterra, dona da casa.

1970 (México) - Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

Seleção Brasileira tricampeã mundial na Copa do Mundo do México, em 1970 Crédito: Gerência de Memória da CBF

Por falar em estreias, a Copa de 1970 foi um marco para a televisão brasileira. A Copa do Mundo do México foi transmitida ao vivo e a cores pela primeira vez no Brasil. O ‘esquadrão’ de Mário Jorge Lobo Zagallo era tão especial que contava com cinco craques que tinham forte relação com a camisa 10: Pelé, Gérson, Tostão, Rivellino e Jairzinho. Na estreia daquele Mundial, a Seleção Brasileira venceu a Tchecoslováquia por 4 a 1, de virada, com gols de Pelé, Rivellino e Jairzinho (2).

1974 (Alemanha) - Brasil 0 x 0 Iugoslávia

Piazza, capitão da Seleção Brasileira, cumprimenta capitão iugoslavo, antes da estreia Crédito: Fifa.com

Em 1974, novamente comandada por Zagallo, a Seleção Brasileira iniciou a Copa do Mundo com um empate sem gols diante da Iugoslávia. A Alemanha Ocidental fez valer o fator local e uma geração talentosa, com craques como Franz Beckenbauer e Gerd Müller, para ganhar o Mundial. O Brasil ficou em quarto lugar.

1978 (Argentina) - Brasil 1 x 1 Suécia

Reinaldo comemora gol da Seleção Brasileira sobre a Suécia Crédito: Reprodução de TV

Na Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina, mais um empate da Seleção Brasileira na estreia. Desta vez, por 1 a 1, contra a Suécia, com gol de Reinaldo. O jogo ficou marcado por um lance polêmico. O árbitro encerrou a partida no momento em que Zico finalizava, de cabeça, após cobrança de escanteio e fazia o gol que daria a vitória à equipe brasileira. O Brasil ficou com a terceira colocação naquela edição, ao vencer a Itália. Os rivais argentinos foram os campeões.

1982 (Espanha) - Brasil 2 x 1 União Soviética

Seleção de 1982: a equipe que encantou o mundo Crédito: Acervo CBF

O tetracampeonato veio somente em 1994, mas, na cabeça de todos os brasileiros, poderia ter vindo 12 anos antes, na Copa do Mundo de 1982. A seleção comandada por Telê Santana é tida por muitos como a melhor de todos os tempos, mesmo não conquistando o título. Não ganhou, mas encantou. Com Leandro, Cerezo, Júnior, Falcão, Sócrates e Zico, o Brasil estreou vencendo a União Soviética, de virada, por 2 a 1, com gols de Sócrates e Éder. Mas acabou sendo eliminado após derrota para a Itália, por 3 a 2, na segunda fase.

1986 (México) - Brasil 1 x 0 Espanha

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986 Crédito: CBF

Em 1986, o Brasil venceu a estreia diante da Espanha por 1 a 0. O gol brasileiro foi marcado por Sócrates. O sonho do tetracampeonato seguia firme, mas foi interrompido após derrota nos pênaltis para os franceses, nas quartas de final. A Argentina foi a campeã daquela edição, em uma Copa memorável de Diego Armando Maradona.

1990 (Itália) - Brasil 2 x 1 Suécia

Lance do jogo entre Brasil e Suécia, pela Copa do Mundo de 1990 Crédito: Fifa.com

Os suecos novamente estavam no caminho dos brasileiros. Diferentemente de 1978, o Brasil venceu a Suécia na estreia do Mundial de 1990 por 2 a 1, com dois gols do atacante Careca. Com um futebol pobre e vitórias burocráticas, a Seleção Brasileira alcançou as oitavas de final, onde teve sua melhor atuação contra a Argentina, mas foi eliminado com derrota por 1 a 0, com gol de Caniggia. A Alemanha foi a campeã daquela edição ao vencer os argentinos na final.

1994 (EUA) - Brasil 2 x 0 Rússia

É Tetra! Em 1994, o Brasil conquistou o quarto título Crédito: Rafael Ribeiro | CBF

Enfim, o tetracampeonato! E a estreia com vitória sobre a Rússia por 2 a 0, com gols de Romário e Raí, permitiu que a Seleção Brasileira, mesmo sem o brilho de outras equipes, construísse uma bela campanha superando as dificuldades daquela Copa do Mundo. Combinando organização e a arte do baixinho Romário, a Seleção Brasileira acabou com a agonia da torcida, que já durava 24 anos. Foi o primeiro título mundial sem Pelé.

1998 (França) - Brasil 2 x 1 Escócia

César Sampaio comemora gol do Brasil sobre a Escócia, pela Copa do Mundo de 1998 Crédito: BBC

Na Copa do Mundo de 1998, o Brasil disputou a segunda final consecutiva. Mas, desta vez, um amargo 3 a 0 para os franceses na final decretou o vice-campeonato daquela edição. Zidane marcou dois gols na decisão. Aquela final começou antes mesmo de a bola rolar, com o mistério do que efetivamente aconteceu com Ronaldo, que teria tido um princípio de convulsão no hotel. Na estreia daquele Mundial, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 2 a 1. Os gols foram marcados por César Sampaio e Boyd (contra).

2002 (Coreia do Sul e Japão) - Brasil 2 x 1 Turquia

Luizão se joga para cavar pênalti na vitória do Brasil sobre a Turquia Crédito: Getty Images

2002 foi o ano do pentacampeonato. Brilharam os 3R’s: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Com 100% de aproveitamento, os comandados de Felipão conquistaram a quinta estrela brasileira. Na estreia, uma virada trouxe confiança para os brasileiros. Vitória sobre a Turquia, por 2 a 1, de virada. Ronaldo empatou e Rivaldo fez o segundo em um pênalti maroto — Luizão foi derrubado fora da área, mas conseguiu enganar o árbitro ao cair dentro da área. Os turcos foram adversários do Brasil na semifinal. Vitória por 1 a 0, que garantiu o Brasil em sua terceira final consecutiva. Com dois gols de Ronaldo, a Seleção Brasileira conquistou o penta.

2006 (Alemanha) - Brasil 1 x 0 Croácia

Kaká comemora gol da Seleção Brasileira sobre a Croácia Crédito: AP

Em 2006, o Brasil liderava as apostas como grande favorito. Mesmo com o 'Quadrado Mágico' a seu favor (Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo), foi eliminado nas quartas de final pela França e terminou a competição em quinto lugar. Naquela edição, Ronaldo se tornou o maior artilheiro das Copas, com 15 gols — superado pelo alemão Klose em 2014, que marcou 16 vezes. Na estreia da competição, o Brasil venceu a Croácia por 1 a 0, com gol de Kaká.

2010 (África do Sul) - Brasil 2 x 1 Coreia do Norte

Lance do jogo entre Brasil e Coreia do Norte, pela Copa do Mundo de 2010 Crédito: Fifa.com

Na Copa do Mundo de 2010, as ausências de Neymar e Ganso levantaram bastante questionamentos sobre a convocação do então técnico Dunga. Na estreia, com um futebol pobre, o Brasil venceu a Coreia do Norte por 2 a 1. Os gols foram marcados por Maicon e Elano. Nas quartas de final, a Seleção Brasileira foi derrotada pela Holanda por 2 a 1 e se despediu da Copa. A Espanha conquistou o seu primeiro título com um futebol revolucionário.

2014 (Brasil) - Brasil 3 x 1 Croácia

Brasil venceu a Croácia na estreia da Copa do Mundo em 2014 Crédito: Rafael Ribeiro | CBF

Oito anos depois, a Croácia novamente seria o adversário do Brasil em uma estreia de Copa do Mundo. Com vitória sobre os croatas por 3 a 1, gols de Neymar (2) e Oscar, a seleção canarinho buscava o hexacampeonato jogando em seus domínios. Mas o pior estava por vir. Na semifinal, diante da Alemanha, o Brasil sofreu sua maior derrota em 100 anos de história: o fatídico 7 a 1. Os alemães conquistaram o tetracampeonato diante dos argentinos, com gol de Götze, na prorrogação.

2018 (Rússia) - Brasil 1 x 1 Suíça

Coutinho fez o gol do Brasil na estreia contra a Suíça em 2018 Crédito: Lucas Figueiredo | CBF