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Dia do fico!

Guardiola acerta renovação de contrato com o Manchester City até 2025

Espanhol chegou a ser cogitado como um dos nomes que poderiam assumir a Seleção Brasileira depois da Copa. Renovação com o clube inglês acaba com a chance do treinador vir para o Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2022 às 11:02

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:02

Pep Guardiola
Pep Guardiola ficará no City até 2025 Crédito: PETER POWELL/AP
O técnico Pep Guardiola acertou nesta quarta-feira (23), a sua permanência à frente do Manchester City até 2025. O anúncio da renovação foi feito pelo clube, que já negociava um acerto para seguir trabalhando com o treinador.
No clube desde 2016, Guardiola vem marcando sua passagem na equipe com várias conquistas. Entre os troféus mais importantes estão quatro títulos da Liga. Após consolidar o time como um dos gigantes do futebol inglês, o objetivo agora se concentra em arrebatar a Liga dos Campeões.
Caso venha a cumprir o seu contrato até o final, o treinador vai completar um total de nove temporadas no Etihad Stadium. Antes de brilhar na Inglaterra, ele passou quatro anos no Barcelona e depois comandou o Bayern de Munique de 2013 a 2016.
"Eu não posso agradecer o suficiente a todos no clube por confiarem em mim. Desde o primeiro dia senti algo especial por estar aqui. Não posso estar em um lugar melhor. Ainda tenho a sensação de que podemos alcançar mais juntos e isso é porque eu quero ficar e continuar lutando por troféus", afirmou o treinador.
Diante de uma trajetória vencedora, Guardiola segue com moral aos olhos de quem comanda o clube. "Ele já contribuiu muito para o sucesso e a estrutura desta organização, e é emocionante pensar no que pode ser possível dada a energia, fome e ambição que ele claramente ainda tem", disse o presidente Khaldoon Al Mubarak.

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