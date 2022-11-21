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Supercopa do Brasil pode deixar o país e ser decidida na Arábia Saudita ou EUA

Competição que reúne o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil pode deixar o país e passar a ser disputada em outro continente, visando mais receita à CBF e os clubes envolvidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 nov 2022 às 09:52

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 09:52

Taça da Supercopa 2022
Taça da Supercopa 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem em mãos propostas para tirar a Supercopa do Brasil. Arábia Saudita e Estados Unidos são os países interessados em receber a disputa pelos próximos quatro anos, incluindo a decisão de 2023 entre Palmeiras (campeão brasileiro) e Flamengo (da Copa do Brasil).
A revelação veio do próprio presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, durante um evento da Conmebol em Doha. A ideia é aguardar uma decisão do local do próximo Mundial de Clubes para depois definir a situação da Supercopa.
"O futebol é negócio, precisamos sempre inovar. Temos várias propostas, inclusive aqui no Oriente Médio. Já recebemos contatos dos Estados Unidos, e da Arábia Saudita, mas vamos analisar com calma. Precisamos verificar também o que é melhor para os clubes", disse o mandatário da entidade.
As duas primeiras edições da Supercopa do Brasil foram realizadas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No ano passado, Atlético-MG e Flamengo disputaram o título do torneio na Arena Pantanal, em Cuiabá. O local do duelo de 2023, que está agendado para 28 de janeiro, ainda não foi definido pela CBF.
O presidente não revelou os valores que seriam envolvidos com a decisão sendo levada para fora do Brasil, mas especula-se que seja muito maior do que a atual receita, hoje na casa dos R$ 7 milhões.

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