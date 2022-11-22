Entenda a crise que culminou na saída de Cristiano Ronaldo do United

SÃO PAULO - O Manchester United confirmou nesta terça-feira (22) a saída do atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos. Foram alguns meses de ensaio, até que finalmente as duas partes acertaram o fim do vínculo que tinha duração até julho do ano que vem. Desde maio que um dos maiores jogadores da história já se demonstrava descontente com a situação em Old Traford e a entrevista de Cristiano à "TalkTV" foi o ponto final de uma relação que não deu certo nesta segunda passagem.

Cristiano Ronaldo abriu mão de salário de R$ 14 milhões ao sair do United Crédito: JON SUPER/AP

Eleito o melhor jogador do Mundo em cinco oportunidades, CR7 venceu pela primeira vez com a camisa do United, em 2008, na temporada que levou o clube inglês ao terceiro título da Champions League. Mas a volta para Manchester depois de anos no Real Madrid e na Juventus não foi como torcedores, dirigentes, comissão técnica e o próprio jogador esperavam.

Após recusar uma transferência para o rival City, a bela história entre Cristiano Ronaldo e United iniciada há duas décadas recebeu seus capítulos mais tristes.

A reportagem levantou todos os pontos determinantes para que Ronaldo abrisse mão de um salário de quase R$ 14 milhões por mês e, ao mesmo tempo, o United se sinta aliviado por se livrar de um dos maios ícones do futebol.

Time não competitivo

Quando Cristiano Ronaldo defendeu o Manchester United pela primeira vez, entre 2002 e 2009, o clube inglês era referência de organização, tinha alguns dos melhores jogadores do mundo e empilhava taças. Tudo sob o comando de Alex Ferguson, que era muito mais do que um treinador.

Mas o escocês se aposentou em 2013 e nunca mais os Diabos Vermelhos foram os mesmos. Os títulos se tornaram raros, o elenco não tem a qualidade de antes e grandes conquistas se tornaram sonhos distantes. Foi esse cenário que Cristiano encontrou em agosto de 2021, quando deixou a Itália para retornar à Inglaterra.

Em números, o atacante fez sua pior temporada desde 2009. Foram somente 24 gols marcados, em 39 jogos. Mas não tem como minimizar a importância do português. Dos 24 gols marcados, 21 foram para empatar o jogo ou então colocar o United em vantagem. Porém, o bom desempenho individual não foi o suficiente para colocar o United entre os quatro primeiros colocados da Premier League, portanto, fora da Champions League de 2022/2023.

Além do 6ª lugar no Inglês, que garantiu um vaga na Liga Europa, o United também foi mal nas demais competições da temporada passada. Caiu na quarta fase da Copa da Inglaterra, diante do Middlesbrough, em jogo que Ronaldo perdeu um pênalti. Também foi eliminado na Copa da Liga, para o West Ham, na 3ª fase. Na Champions, queda nas oitavas de final, diante do Atlético de Madrid.

Frustração por não sair

Para um jogador acostumado a conquistar títulos e vencer prêmios individuais, a situação no Manchester United incomodou Cristiano Ronaldo. A possibilidade de não disputar a Champions League após 18 anos assustou o português, que tentou se desvincular do clube inglês. Mas faltaram interessados.

Aliás, faltaram interessados entre os gigantes europeus. Bayern de Munique, PSG, Napoli e até o Barcelona foram especulados como possíveis destinos do craque português, mas a única situação concreta que apareceu foi da Arábia Saudita, através do Al-Hilal, de acordo com o jornal espanhol Marca.

O valor de R$ 1,2 bilhão para dois anos de contrato não seduziu o astro do futebol mundial, que optou por seguir no Manchester United e disputar a Liga Europa.

Onde está Cristiano?

A insatisfação de Cristiano Ronaldo com o United já não era segredo para ninguém. Mas a ausência do atacante durante a pré-temporada fez com que o clube também se mostrasse insatisfeito com a situação. Alegando problemas de saúde da filha, o craque se ausentou dos primeiros treinamentos da equipe para a temporada 2022/2023. Cristiano ficou fora das viagens para Tailândia e Austrália.

Jogou e foi embora

Ainda durante a pré-temporada, o United fez um amistoso com o Rayo Vallecano, da Espanha, no Old Traford. Ronaldo foi titular e jogou por 45 minutos. Substituído no intervalo, o craque português foi embora antes do término da partida. A atitude do atacante incomodou outros jogadores e irritou bastante o técnico Erik Ten Hag.

Perda da titularidade

Cristiano ficou na reserva na estreia da Premier League, na derrota em casa para o Brighton. Na rodada seguinte, na goleada sofrida para o Brentford, o camisa 7 foi titular e pouco fez na derrota de 4 a 0. A partir de então, Ronaldo perdeu o posto de intocável, tanto que nas oito rodadas seguintes foram sete vezes no banco de reservas.

Recusou jogar

No dia 19 de outubro, o Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0, pela 12ª rodada da Premier League. Mas o importante triunfo sobre um adversário tradicional ficou em segundo plano, já que Cristiano Ronaldo se recusou a entrar no jogo. Do banco de reservas ele seguiu para o vestiário e repetiu o que havia feito diante do Rayo Vallecano: pegou o carro e foi embora antes do fim da partida.

Atitude que custou um período afastado do time principal. Por determinação do técnico Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo treinou com o time sub-21 e ficou fora de jogos importantes, como o duelo com o Chelsea. Reintegrado nas últimas semanas, o astro português não fez por onde para contornar a situação, já que sua decisão já estava tomada, que era deixar o United. Em 16 jogos na temporada 2022/2023, o camisa 7 anotou apenas dois gols.

Entrevista bombástica