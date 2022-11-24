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Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo supera marca de Pelé e Messi em vitória de Portugal

Português se tornou o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições de Copas do Mundo, na vitória de 3 a 2 sobre Gana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 nov 2022 às 15:48

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 15:48

DOHA, CATAR - Após cavar um pênalti, Cristiano Ronaldo pegou a bola, deu-lhe um beijo e junto com ela foi fazer o que sabe de melhor. Aos 20 minutos do segundo tempo do duelo contra Gana, o português se tornou nesta quinta-feira (24) o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições de Copas do Mundo.
Cristiano Ronaldo, de Portugal, comemora seu gol marcado sobre Gana
Cristiano Ronaldo comemora o gol de pênalti que abriu caminho para a vitória de Portugal Crédito: FRANCISCO SECO
Com o pênalti convertido por ele, além dos gols marcados por João Félix e Rafael Leão aos 32 e aos 34 também da etapa final, Portugal estreou no Catar com uma vitória por 3 a 2. Andre Ayew e Bukari marcaram por Gana.
Ao balançar a rede no estádio 974, em Doha, o camisa 7 português deixa para trás Pelé, o argentino Lionel Messi, além dos alemães Miroslav Klose e Uwe Seeler. Todos eles marcaram em quatro edições de Mundiais.
Pelé, por exemplo, marcou em 1958, 1962, 1966 e 1970, enquanto o craque argentino balançou as redes em 2006, 2014, 2018 e também na estreia da Argentina neste ano, na derrota para a Arábia Saudita, por 2 a 1.
Ao todo, o camisa 7 português soma, agora, oito gols na história das Copas: um na Alemanha (2006), um na África do Sul (2010), dois no Brasil (2014), três na Rússia (2018) e um no Catar (2022).
O triunfo deixa a seleção europeia em boa situação no Grupo H, uma vez que Uruguai e Coreia do Sul ficaram num empate sem gols, horas antes do confronto no estádio 974.
Foi o segundo confronto entre Gana e Portugal na história das Copas. No primeiro, em 2014, os europeus venceram por 2 a 1, sendo um dos gols justamente de Cristiano Ronaldo.
Assim que a bola rolou, aliás, o atacante já acumulou mais uma marca para seu currículo. Ele entrou para um seleto grupo de atletas com cinco Copas.
Fazem parte dessa lista os mexicanos Antonio Carbajal (1950-1962) e Rafael Márquez (2002-18), o alemão Lothar Matthäus (1982-98), o italiano Gianluigi Buffon (1998-2014), além de nomes que também entraram neste Mundial: o argentino Lionel Messi (2006-2022) e os mexicanos Andrés Guardado e Guillermo Ochoa (2006-2022).
Mas essa marca estava longe de ser a única que o craque buscava no Catar. No primeiro tempo, ele foi quem mais tentou balançar a rede. Até conseguiu, aos 30 minutos, mas o lance foi anulado porque o árbitro entendeu que ele cometeu uma falta na origem da jogada.
Depois de um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, a etapa final teve cinco bolas na rede. Primeiro, Cristiano Ronaldo abriu o placar de pênalti, aos 20 minutos. Ayew empatou logo em seguida, aos 28. Mas João Félix, aos 33 e Rafael Leão, aos 35, colocaram os portugueses em vantagem.
Antes do fim, houve tempo apenas para Bukari descontar, aos 44 minutos.

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