Richarlison brilha e Brasil vence a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo

Richarlison marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Sérvia Crédito: Vitor Jubini

A primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo do Catar tem dono: Richarlison. O atacante capixaba brilhou ao balançar as redes duas vezes e garantir a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre a Sérvia na tarde desta quinta-feira (24), no Lusail Stadium. Substituído aos 33 minutos do segundo tempo, Richarlison foi ovacionado pela torcida, no jogo que se tornou o primeiro capixaba a marcar gols em Copas do Mundo.

As duas seleções volta a campo no próximo sábado (28). A Sérvia encara Camarões no Al Janoub, às 7h, enquanto o Brasil enfrenta a Suíça no 974 Stadium, às 13h.

O JOGO

A Seleção Brasileira iniciou o jogo de forma muito segura, mantendo a posse de bola e apostando na velocidade de Raphinha e Vini Jr. Neymar buscou jogo no meio-campo e foi caçado pelos defensores adversários, o que resultou em cartão amarelo para Pavlovic em falta mais dura.

A primeira chance do Brasil veio dos pés de Neymar. Vini Jr acelerou pela ponta esquerda e conseguiu um escanteio. Neymar bateu direto e forçou o goleiro sérvio a fazer boa defesa. Aos 20, Casemiro tentou um chute de longa distância, e aos 34 minutos, Raphinha perdeu a melhor chance da Seleção no jogo. O atacante tabelou com Paquetá, mas chutou fraco para a fácil defesa de Vanja Milinkovic-Savic.

Acuada, a Sérvia pouco fez na primeira etapa. Sua única finalização foi uma cabeçada sem direção aos 36 minutos. E ao Brasil, faltou caprichar no último toque. Tudo igual no placar.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou frenético. Aos 35 segundos de jogo, Raphinha roubou uma bola e de cara para o jogo chutou em cima do goleiro. O Brasil seguiu criando e perdendo chances. Duas seguidas com Neymar: uma falta que ele cobrou mal, e um chute para fora após cruzamento de Vini Jr.

Aos 15 minutos, saíra até então o lance mais perigoso do Brasil. Alex Sandro recebeu na intermediária e encheu o pé para acertar a trave esquerda. Mas aos 17 minutos, enfim a rede balançou. Vini Jr, bateu da esquerda, Vanja Milinkovic-Savic defendeu, e no rebote, o atacante capixaba Richarlison, de canela, completou para as redes: 1 a 0 Brasil.

Na sequência, Richarlison definiu o jogo para o Brasil. Aos 28 minutos, aproveitou cruzamento do lado esquerdo, ajeitou a bola e acertou um belo voleio para fazer 2 a 0 Brasil. Aos 33, o capixaba foi substituído e saiu de campo muito aplaudido pela torcida brasileira.

A partir daí, a Sérvia tentou e lançar ao ataque, mas não conseguiu ser eficiente. Abatida no jogo, virou presa fácil para o Brasil. Tite aproveitou o momento para rodar seus jogadores. Entraram Rodrygo, Fred, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O Brasil continuou controlando o jogo, mas não ampliou o placar. No fim vitória por 2 a 0, e tranquilidade para seguir no sonho do hexa.

NEYMAR SAI LESIONADO