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Copa do Mundo

'Sonho de criança realizado', diz Richarlison sobre gols na estreia do Brasil

Capixaba afirma que os dois gols marcados sobre a Sérvia vão dar mais confiança a ele e a equipe para o restante do Mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 19:00

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 19:00

Richarlison fez os dois gols do Brasil sobre a Sérvia
Richarlison fez os dois gols do Brasil sobre a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
DOHA, CATAR - Richarlison disse ter realizado "um sonho de criança" ao marcar os dois gols da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira, na estreia da Copa do Mundo do Catar. O atacante se tornou o primeiro capixaba a balançar as redes em uma partida da competição mais importante do futebol mundial.
"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Estou muito feliz e mais confiante agora",  afirmou o capixaba.
O atacante lembrou que viveu um período de tensão devido à lesão na panturrilha, sofrida em um jogo do Tottenham no mês passado.  Foi preciso um eficiente trabalho de recuperação para que o capixaba não ficasse fora da Copa do Mundo.
"Quatro semanas atrás eu estava chorando, meio na dúvida ainda se viria ou não. Lembro do dia que fui fazer exame, foi o dia mais demorado da minha vida. Fiquei na maca esperando sair o resultado, vi os doutores pra lá e pra cá, eu nervoso, o tempo não passava, mas valeu todo esforço da minha recuperação. Deus viu meu esforço, minha vontade de vir para a Copa", destacou o jogador.
"Foi como eu falei, 'faz no treino, faz no jogo'", afirmou Richarlison sobre o golaço marcado por ele na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (21).
Sobre o golaço de voleio, o segundo do Brasil no jogo, o atacante disse que já havia feito um parecido durante os treinamentos da Seleção em Turim, na Itália, antes da chegada do time ao Catar. "Foi como eu falei, 'faz no treino, faz no jogo'", brincou.
Richarlison ainda destacou a importância da vitória, mas lembrou que a Copa está apenas começando. "Fizemos o principal, ganhamos o primeiro jogo, que é algo importante para a largada. Mas agora é pensar no segundo jogo [contra a Suíça no dia 28], descansar bem, porque dizemos o primeiro, mas ainda temos mais seis jogos", completou.

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