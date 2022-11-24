'Sonho de criança realizado', diz Richarlison sobre gols na estreia do Brasil

Richarlison fez os dois gols do Brasil sobre a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Estou muito feliz e mais confiante agora", afirmou o capixaba.

O atacante lembrou que viveu um período de tensão devido à lesão na panturrilha, sofrida em um jogo do Tottenham no mês passado. Foi preciso um eficiente trabalho de recuperação para que o capixaba não ficasse fora da Copa do Mundo.

"Quatro semanas atrás eu estava chorando, meio na dúvida ainda se viria ou não. Lembro do dia que fui fazer exame, foi o dia mais demorado da minha vida. Fiquei na maca esperando sair o resultado, vi os doutores pra lá e pra cá, eu nervoso, o tempo não passava, mas valeu todo esforço da minha recuperação. Deus viu meu esforço, minha vontade de vir para a Copa", destacou o jogador.

"Foi como eu falei, 'faz no treino, faz no jogo'", afirmou Richarlison sobre o golaço marcado por ele na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (21).

Sobre o golaço de voleio, o segundo do Brasil no jogo, o atacante disse que já havia feito um parecido durante os treinamentos da Seleção em Turim, na Itália, antes da chegada do time ao Catar. "Foi como eu falei, 'faz no treino, faz no jogo'", brincou.