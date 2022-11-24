  • Início
  • Futebol
  • Richarlison brilha e garante vitória do Brasil na estreia na Copa do Mundo
Mundial do Catar

Richarlison brilha e garante vitória do Brasil na estreia na Copa do Mundo

Capixaba marcou os dois gols que garantiram o triunfo brasileiro por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24)
Redação de A Gazeta

24 nov 2022 às 17:55

Richarlison, do Brasil, comemora após marcar gol na partida contra a Sérvia
Richarlison se tornou o primeiro capixaba a fazer gol em Copa do Mundo Crédito: ANDRE PENNER/AP
Brilhou a estrela de Richarlison na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Com dois gols no segundo tempo, o atacante garantiu a vitória brasileira por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), no estádio Lusail. Foram os primeiros gols de um capixaba em 22 edições da competição mais importante do futebol mundial.
Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo G com três pontos, ao lado da Suíça, mas leva vantagem no saldo de gols — tem dois contra um dos suíços, que venceram Camarões por 1 a 0 também nesta quinta-feira (24).
O jogo começou nervoso, como é natural em estreias. E com forte marcação da Sérvia, que levou o primeiro cartão amarelo do jogo aos 6 minutos. O premiado foi Pavlovic, por falta em Neymar no meio de campo.
Enquanto o Brasil buscava explorar a velocidade de Vinícius Júnior e Raphinha, a Sérvia apostava nas bolas aéreas para Vlahovic, mas parava na defesa brasileira.
O primeiro lance de perigo foi aos 12 minutos, quando Neymar quase surpreendeu o goleiro Vanja em cobrança de escanteio e marcou um gol olímpico. Sem conseguir penetrar na defesa sérvia, o Brasil deu seu primeiro chute a gol aos 20 minutos, em uma finalização de fora da área de Casemiro que foi defendida por Vanja.
Com a Sérvia recolhida na defesa e buscando sem sucesso as bolas longas, a melhor chance do Brasil veio aos 34 minutos, quando Paquetá conseguiu encontrar Raphinha entrando livre na área. Mas o atacante chutou fraco, em cima do goleiro. Aos 40, Vinicius conseguiu ganhar na velocidade da zaga sérvia, mas foi travado na hora de finalizar.
O Brasil começou o segundo tempo apertando a marcação e, em 10 minutos, criou mais de chances de gol do que em toda a primeira etapa. Vom menos de um minuto, Raphinha roubou a bola do zagueiro e ficou frente a frente com o goleiro, mas perdeu gol feito, chutando para a defesa de Vanja. Aos 3 minutos, Neymar arrancou e sofreu falta por trás, na entrada da área. Na cobrança do camisa 10, a bola desviou na barreira e foi para fora.
A pressão continuou e, aos 10, foi a vez de Neymar desperdiçar. Vini Jr. cruzou rasteiro e o camisa 10, livre na marca do pênalti, finalizou errado, longe do gol.
O gol quase saiu aos 15 minutos, quando Alex Sandro carimbou o pé da trave em um chute forte de fora da área. Mas dois minutos depois, enfim, a bola balançou a rede. 
Casemiro tocou para Neymar na entrada da área, o camisa 10 tentou se livrar dos marcados e a bola sobrou para Vini Jr., que chutou cruzado. No rebote do goleiro Vanja, Richarlison empurrou para o fundo do gol: 1 a 0.
O gol desafogou o Brasil, que ampliou o placar em outro gol de Richarlison. Gol, não: golaço! Vinicius Jr. tocou para o capixaba, que levantou a bola e deu um voleio para fazer o segundo da Seleção.

