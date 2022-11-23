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Festa da galera

'Vini Jr vai sambar': conheça a nova música da torcida do Brasil na Copa

Além do atacante, letra cita outros jogadores populares da Seleção Brasileira, como Neymar e o capixaba Richarlison
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2022 às 19:12

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 19:12

SÃO PAULO - Há um novo hit que pode fazer sucesso na Copa do Mundo do Catar, em jogos da Seleção Brasileira. O último treino do Brasil antes da estreia, contra a Sérvia, teve presença da torcida no lado de fora do estádio Grand Hamad, nesta quarta-feira (23). Os jogadores estavam distantes, no campo, mas o Movimento Verde e Amarelo (MVA) aproveitou para puxar a nova música em apoio à Seleção.
Vinicius Júnior durante treino da Seleção Brasileira
Vinicius Júnior durante treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A letra menciona jogadores populares da geração. Neymar, claro está lá, mas com a companhia de Richarlison e Vini Jr. Sobre o atacante do Real Madrid, há um gancho que vai além do campo.
"A gente quis fazer uma música por toda essa questão do racismo contra ele. Tem que dançar mesmo. Futebol é alegria", disse Saulo Mendonça, o Super Mano, um dos personagens que compõem o Movimento Verde e Amarelo.
  • A letra diz:
    "Meu Brasil, vamo ganhar
    Pombo e Neymar
    Fazendo a festa
    Nada me interessa
    Vini Jr. vai sambar
    E o gringo vai ficar
    Louco da cabeça
    Nada me interessa
    Laiá laiá laiá"
O racismo começou a tomar forma quando o espanhol Koke, que disse que poderia haver problema se Vini dançasse na casa do Atlético. O assunto então foi parar na TV espanhola e o empresário Pedro Bravo fez um comentário racista, dizendo que o brasileiro estava se comportando como um macaco.
Vini se posicionou reafirmando sua vontade e seu direito de dançar e recebeu apoio em peso de personalidades. Antes do clássico de Madri, parte da torcida do Atlético ainda gritou na estrada do estádio: "És um macaco, Vinicius, és um macaco".
A Seleção Brasileira treinou no Grand Hamad e só 15 minutos iniciais da atividade foram abertos à imprensa. Tite não confirmou o time titular publicamente, mas a reportagem apurou que Vini Jr. será titular diante dos sérvios.
A bola rola nesta quinta-feira (24), a partir das 16h (de Brasília). O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

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