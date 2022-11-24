Casagrande: 'Hoje o mundo viu Richarlison conjugar o verbo pocar'

Richarlison faz golaço de voleio, o segundo dele na vitória do Brasil contra a Sérvia na Copa Crédito: DARKO VOJINOVIC/AP

"Hoje o mundo viu o @richarlison97 POCAR. Estreamos com vitória na caminhada rumo ao hexa! Parabéns, Seleção Brasileira??, em especial @richarlison97. Se depender dos capixabas o hexa vem!!!", escreveu Casagrande na rede social

Hoje o mundo viu o @richarlison97 conjugar o verbo POCAR. ?? Estreamos com vitória na caminhada rumo ao hexa?! Parabéns, Seleção Brasileira??, em especial @richarlison97 ?. Se depender dos capixabas o hexa vem!!! — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 24, 2022

Em resposta, a torcida embarcou na comemoração pelo desempenho do atleta capixaba e até pediu um feriado nesta sexta-feira no Espírito Santo. Outros mostraram orgulho pelo "nosso Pombo" e disseram que o Estado está muito bem representado.