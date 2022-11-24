Casagrande: 'Hoje o mundo viu Richarlison conjugar o verbo pocar'

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, usou uma gíria que os capixabas conhecem bem para parabenizar a atuação de Richarlison na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na tarde desta quinta-feira (24). O jogador, que é de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, brilhou ao marcar os dois gols da partida, inclusive um golaço de voleio.
"Hoje o mundo viu o @richarlison97 POCAR. Estreamos com vitória na caminhada rumo ao hexa! Parabéns, Seleção Brasileira??, em especial @richarlison97. Se depender dos capixabas o hexa vem!!!", escreveu Casagrande na rede social
Em resposta, a torcida embarcou na comemoração pelo desempenho do atleta capixaba e até pediu um feriado nesta sexta-feira no Espírito Santo. Outros mostraram orgulho pelo "nosso Pombo" e disseram que o Estado está muito bem representado.
Richarlison se tornou o primeiro capixaba a marcar gols em 22 edições da competição mais importante do futebol mundial.
Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo G com três pontos, ao lado da Suíça, mas leva vantagem no saldo de gols — tem dois contra um dos suíços, que venceram Camarões por 1 a 0 também nesta quinta-feira (24).