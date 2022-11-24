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Ida para o jogo

Estreia do Brasil na Copa complica trânsito na Grande Vitória

Alguns dos principais pontos de retenção foram a Terceira Ponte, no sentido Vila Velha; a BR 101, na Serra; e a Reta da Penha e a Avenida Beira-Mar, em Vitória
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 nov 2022 às 15:30

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 15:30

Trânsito na Terceira Ponte é intenso nos dois sentidos
Trânsito na Terceira Ponte foi intenso nos dois sentidos Crédito: Rodosol
Quem saiu mais cedo do trabalho para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24) se deparou com um verdadeiro "nó" no trânsito na Grande Vitória. No aplicativo Waze, que mostra o fluxo das vias em tempo real, foi possível ver que os principais acessos da região apresentam lentidão nos minutos que antecederam o jogo. 
Alguns dos piores pontos de retenção foram na Avenida Beira-Mar, em ambos os sentidos, e na subida da Terceira Ponte, em direção ao município de Vila Velha. Imagens do sistema de videomonitoramento da Rodosol, administradora da via, mostraram um trânsito intenso no local.
Um grande congestionamento também atingiu a Avenida Leitão da Silva, na Capital capixaba, onde os motoristas conseguiam trafegar apenas a 30 km/h, segundo o Waze. O mesmo pôde ser observado na Reta da Penha, em direção à praça do pedágio.
Trânsito no Centro de Vitória
Fluxo de carros fica retido no Centro de Vitória Crédito: Natalia Bourguignon
A chuva que cai sobre o Estado ainda atrapalhou a volta para casa dos capixabas, que lotaram os pontos de ônibus durante à tarde. Por volta das 19h, a situação já havia sido estabilizada, tanto no trânsito quanto nos locais de embarque.
Pontos de ônibus ficaram lotados na tarde desta quinta-feira (24)
Pontos de ônibus ficaram lotados na tarde desta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira
Na Serra, o fluxo ficou complicado na BR 101, na altura do bairro Carapina. A situação foi bem parecida na Rodovia do Contorno, especialmente no trecho de Cariacica(veja vídeo abaixo). Por lá, houve ainda um trânsito intenso na região da Avenida Mário Gurgel, normalizado apenas após o início do jogo.

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