Estreia do Brasil na Copa complica trânsito na Grande Vitória

Quem saiu mais cedo do trabalho para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24) se deparou com um verdadeiro "nó" no trânsito na Grande Vitória. No aplicativo Waze, que mostra o fluxo das vias em tempo real, foi possível ver que os principais acessos da região apresentam lentidão nos minutos que antecederam o jogo.
Alguns dos piores pontos de retenção foram na Avenida Beira-Mar, em ambos os sentidos, e na subida da Terceira Ponte, em direção ao município de Vila Velha. Imagens do sistema de videomonitoramento da Rodosol, administradora da via, mostraram um trânsito intenso no local.
Um grande congestionamento também atingiu a Avenida Leitão da Silva, na Capital capixaba, onde os motoristas conseguiam trafegar apenas a 30 km/h, segundo o Waze. O mesmo pôde ser observado na Reta da Penha, em direção à praça do pedágio.
A chuva que cai sobre o Estado ainda atrapalhou a volta para casa dos capixabas, que lotaram os pontos de ônibus durante à tarde. Por volta das 19h, a situação já havia sido estabilizada, tanto no trânsito quanto nos locais de embarque.
Na Serra, o fluxo ficou complicado na BR 101, na altura do bairro Carapina. A situação foi bem parecida na Rodovia do Contorno, especialmente no trecho de Cariacica(veja vídeo abaixo). Por lá, houve ainda um trânsito intenso na região da Avenida Mário Gurgel, normalizado apenas após o início do jogo.