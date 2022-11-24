Estreia do Brasil na Copa complica trânsito na Grande Vitória

Trânsito na Terceira Ponte foi intenso nos dois sentidos Crédito: Rodosol

Quem saiu mais cedo do trabalho para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24) se deparou com um verdadeiro "nó" no trânsito na Grande Vitória. No aplicativo Waze, que mostra o fluxo das vias em tempo real, foi possível ver que os principais acessos da região apresentam lentidão nos minutos que antecederam o jogo.

Alguns dos piores pontos de retenção foram na Avenida Beira-Mar, em ambos os sentidos, e na subida da Terceira Ponte, em direção ao município de Vila Velha. Imagens do sistema de videomonitoramento da Rodosol, administradora da via, mostraram um trânsito intenso no local.

Um grande congestionamento também atingiu a Avenida Leitão da Silva, na Capital capixaba, onde os motoristas conseguiam trafegar apenas a 30 km/h, segundo o Waze. O mesmo pôde ser observado na Reta da Penha, em direção à praça do pedágio.

Fluxo de carros fica retido no Centro de Vitória Crédito: Natalia Bourguignon

A chuva que cai sobre o Estado ainda atrapalhou a volta para casa dos capixabas, que lotaram os pontos de ônibus durante à tarde. Por volta das 19h, a situação já havia sido estabilizada, tanto no trânsito quanto nos locais de embarque.

Pontos de ônibus ficaram lotados na tarde desta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira