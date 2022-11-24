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"La'SUS": mascote da Copa ganha versão capixaba em posto de saúde no ES

Ideia do mascote partiu da agente comunitária de saúde Rose Justiniano, de 55 anos. La'SUS, como foi nomeado, foi criado com o intuito de homenagear o Sistema Único de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 10:05

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 10:05

Unidade de saúde do ES cria mascote do SUS: La'SUS
Unidade de saúde do ES cria mascote do SUS: La'SUS Crédito: Leitor | A Gazeta
O clima de Copa do Mundo inspira as pessoas a decorarem casas e ruas e, em Vitória, capital do Espírito Santo, uma funcionária de uma Unidade de Saúde resolveu trazer essa ideia para o posto do bairro Praia do Suá, fazendo uma versão capixaba da mascote da Copa do Mundo em homenagem ao Sistema Único de Saúde: a La'SUS.
Rose Justiniano, de 55 anos, é agente comunitária de saúde. Ela trabalha na Unidade da Praia do Suá há 20 anos. A ideia de fazer o mascote surgiu no meio da tarde desta quarta-feira (23), um dia antes do jogo de estreia do Brasil no mundial do Catar, e veio da mistura entre a torcida pela Seleção e a tentativa de valorizar o Sistema Único de Saúde (SUS) entre os pacientes.
Batizada de La'SUS, em referência direta à La'eeb mascote da Copa do Catar, foi feita com um pedaço de TNT azul, cola quente, uma bola de vinil e fitas. Entre os brasileiros, La'eeb virou meme nas redes sociais e ganhou diversos apelidos divertidos.
Na internet a semelhança entre o Zé Gotinha, mascote do SUS e a mascote da Copa do Qatar já tinha sido notada, e Rose não deixou essa passar.
"Perguntei pra minha diretora se podia fazer o mascote da Copa para enfeitar a unidade. Eu procurei na internet pra ver como fazia. Aí como não ia colocar o símbolo do Qatar, pensamos em homenagear o SUS e aí veio a ideia de colocar o nome, La'SUS. A gente quis aproveitar também e pegar o pano azul pra simbolizar o novembro azul", explicou Rose.
O novo mascote da Unidade de Saúde foi colocado logo na recepção, para receber os pacientes. E quem passou por lá não perdeu a oportunidade de tirar uma foto.
Foi o caso da Iara Rodrigues, de sete anos. Iara é filha de uma funcionária da Unidade e assim que chegou lá ficou encantada com a mascote e pediu pra tirar uma foto.
"Ele é muito fofo e legal. Eu tenho o álbum da Copa, to acompanhando tudo, to gostando de ver. Vai dar Brasil!" disse Iara.
Com informações do G1ES

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