"La'SUS": mascote da Copa ganha versão capixaba em posto de saúde no ES

Unidade de saúde do ES cria mascote do SUS: La'SUS Crédito: Leitor | A Gazeta

O clima de Copa do Mundo inspira as pessoas a decorarem casas e ruas e, em Vitória, capital do Espírito Santo, uma funcionária de uma Unidade de Saúde resolveu trazer essa ideia para o posto do bairro Praia do Suá, fazendo uma versão capixaba da mascote da Copa do Mundo em homenagem ao Sistema Único de Saúde: a La'SUS.

Rose Justiniano, de 55 anos, é agente comunitária de saúde. Ela trabalha na Unidade da Praia do Suá há 20 anos. A ideia de fazer o mascote surgiu no meio da tarde desta quarta-feira (23), um dia antes do jogo de estreia do Brasil no mundial do Catar, e veio da mistura entre a torcida pela Seleção e a tentativa de valorizar o Sistema Único de Saúde (SUS) entre os pacientes.

Batizada de La'SUS, em referência direta à La'eeb mascote da Copa do Catar, foi feita com um pedaço de TNT azul, cola quente, uma bola de vinil e fitas. Entre os brasileiros, La'eeb virou meme nas redes sociais e ganhou diversos apelidos divertidos.

Na internet a semelhança entre o Zé Gotinha, mascote do SUS e a mascote da Copa do Qatar já tinha sido notada, e Rose não deixou essa passar.

"Perguntei pra minha diretora se podia fazer o mascote da Copa para enfeitar a unidade. Eu procurei na internet pra ver como fazia. Aí como não ia colocar o símbolo do Qatar, pensamos em homenagear o SUS e aí veio a ideia de colocar o nome, La'SUS. A gente quis aproveitar também e pegar o pano azul pra simbolizar o novembro azul", explicou Rose.

O novo mascote da Unidade de Saúde foi colocado logo na recepção, para receber os pacientes. E quem passou por lá não perdeu a oportunidade de tirar uma foto.

Foi o caso da Iara Rodrigues, de sete anos. Iara é filha de uma funcionária da Unidade e assim que chegou lá ficou encantada com a mascote e pediu pra tirar uma foto.

"Ele é muito fofo e legal. Eu tenho o álbum da Copa, to acompanhando tudo, to gostando de ver. Vai dar Brasil!" disse Iara.