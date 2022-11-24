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Copa do Mundo 2022

Torcida do ES se concentra em bares e casa de shows para ver estreia do Brasil na Copa

Nem chuva esfriou a animação dos torcedores capixabas na tarde desta quinta-feira; veja fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 16:04

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 16:04

Torcida brasileira na Matrix, em Cariacica, para estreia do Brasil na Copa
Torcedores no Matrix, em Cariacica, para estreia do Brasil na Copa Crédito: Fernando Madeira
A chuva tentou, mas não esfriou a animação de torcedores capixabas que se reúnem em arenas e bares da Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (24), para assistir à estreia da Seleção na Copa do Mundo do Catar, contra a Sérvia. 
No Matrix Shows, em Cariacica, onde um telão foi montado, as cores do Brasil estão nos looks em verde e amarelo, nas bandeiras e nas cornetas, em acessórios como chapéus e bolsas e até no visual, em maquiagens e penteados. 
No Triângulo das Bermudas, na Capital, tradicional ponto de comemorações de torcidas, uma turma pra lá de empolgada não escondia a ansiedade para soltar o grito de gol. 

Torcida capixaba assiste à estreia do Brasil

Para Rafael Bonfim, publicitário de 36 anos, a expectativa é alta para o jogo. "O Brasil vem melhor e acredito em um 3 a 1 hoje. Temos um elenco bem estruturado e que conta com estrelas de nível mundial, sem ter aquela dependência do Neymar", disse.
De olho na sexta estrela, ele se mostra confiante no hexa. "O jogo de hoje vai ser providencial pra termos uma noção do que esperar da Seleção. Mas pelos últimos jogos eu tô confiante, esse ano o hexa vem."
Mesmo com a chuva em Vitória, ele e os amigos não desanimaram. "É Copa do Mundo. Com ou seu chuva eu iria vir para a rua e torcer para o Brasil, não tem outro jeito", finalizou, animado.
Bares da Rua da Lama, outro point de torcidas de futebol na Capital, também estão movimentados. Já arenas montadas em Camburi e em São Pedro reuniram poucas pessoas por conta do mau tempo.

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