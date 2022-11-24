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Outro empate

Com Arrascaeta no banco, Uruguai e Coreia protagonizam quarto 0 a 0 da Copa

Jogo foi equilibrado, mas com poucas chances claras de gol; craque do Flamengo ficou o tempo todo na reserva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 nov 2022 às 14:20

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 14:20

DOHA, CATAR - Uruguai e Coreia do Sul protagonizaram o quarto empate em 0 a 0 da Copa do Mundo. Os dois times fizeram um jogo parelho, disputado no meio de campo e com poucas chances de balançar a rede.
Arrascaeta, do Flamengo, não saiu do banco. Também terminaram sem gols Dinamarca e Tunísia; México e Polônia; e Croácia e Marrocos.
Kim Min-jae (e), da Coreia do Sul, em lance com Edinson Cavani, do Uruguai
Kim Min-jae (e), da Coreia do Sul, em lance com Edinson Cavani, do Uruguai Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP
Havia expectativa em relação às atuações de Son, da Coreia do Sul, e de Luís Suárez, do Uruguai, mas eles foram pouco protagonistas. A vantagem ainda foi para a seleção sul-americana, que acertou um cabeceio na trave ainda no primeiro tempo, com Diego Godín.
Suárez mostrou dificuldade em campo, com uma movimentação mais lenta. Ele foi substituído por Cavani, sua antiga dupla de ataque, no segundo tempo. Ao time, faltou construir jogadas, embora conseguisse dominar mais a bola no campo de ataque.
Foi Darwin Nuñez quem tentou produzir um pouco mais. Ele levou perigo num chute a distância no fim do jogo, assim como Valverde, que mandou um balaço na trave.
Já Son pareceu enclausurado na defesa uruguaia, sempre bem marcado. A equipe asiática se destacou mais pelo setor defensivo, sempre marcando em blocos e permitindo poucos espaços.
Empatadas com um ponto, as equipes têm Portugal e Gana complementando o grupo.

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