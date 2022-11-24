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Orgulho

Copa: torcida capixaba vibra com atuação de Richarlison na vitória do Brasil

Torcedores se reuniram em bares e casas de show na Grande Vitória e comemoraram o bom desempenho do atacante de Nova Venécia
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

24 nov 2022 às 19:12

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 19:12

Torcida no Matrix Shows, em Cariacica, comemora vitória do Brasil na Copa contra a Sérvia por 2 a 0
Torcida no Matrix Shows, em Cariacica, comemora vitória do Brasil na Copa contra a Sérvia por 2 a 0 Crédito: Fernando Madeira
O Brasil estreou com pé direito na Copa do Mundo e venceu a Sérvia por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (24), no estádio Lusail. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo pelo capixaba Richarlison. Com isso, o atacante se tornou o primeiro jogador nascido no Espírito Santo a marcar gols em Copas do Mundo.
Na Grande Vitória, os torcedores enfrentaram a forte chuva e se reuniram para torcer pela Seleção. A maior concentração foi no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória; e no Matrix Shows, em Cariacica. A torcida vibrou muito com os gols do Pombo, e a vitória foi bastante comemorada.
Para o agente de campo Wellington Camargo, 31, o desempenho da Seleção foi satisfatório. “No primeiro tempo, a equipe não estava tão bem, mas no segundo desencantou e deu muitas alegrias para a galera”, comentou.
Wellington Camargo ficou feliz com a atuação de Richarlison na vitória sobre a Sérvia
Wellington Camargo ficou feliz com a atuação de Richarlison na vitória sobre a Sérvia Crédito: Fernando Madeira
Ele se diz confiante para as próximas partidas do Brasil no grupo. “A Sérvia era o adversário mais difícil que iríamos enfrentar, então agora que a estreia passou, os outros jogos devem ser mais tranquilos”, analisou.
Para Adriane Lima, o Brasil surpreendeu: "Eu havia apostado 3 a 1, mas mesmo assim o resultado de hoje já foi satisfatório". Agora, ela espera que Richarlison volte a marcar: "Quero que no próximo jogo ele se destaque ainda mais e que o placar seja ainda melhor para o Brasil", disse.
Já Carlos Silveira, 31 anos, considerou que o Brasil não jogou bem no primeiro tempo: "O nervosismo tomou conta, ficou nítido. Mas, no segundo tempo, melhorou, deu pra ver mais vontade. Acho que o Tite chamou a atenção do time e acendeu o alerta".
Ele espera que, na próxima partida — contra a Suíça, segunda-feira (28) —, a Seleção esteja mais organizada e com mais vontade nos dois tempos. "Fora isso, Richarlison foi bem demais. Ele mesmo já falou que com a  'amarelinha' ele não deixa a desejar, e hoje provou isso."
Com informações de João Barbosa

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