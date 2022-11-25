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Seleção Brasileira

Raphinha defende Neymar e critica torcida: 'Erro foi nascer brasileiro'

Atacante comparou tratamento dado pela torcida do Brasil ao camisa 10 com os da Argentina a Messi e de Portugal a Cristiano Ronaldo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 18:40

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 18:40

SÃO PAULO - Um dia após Neymar se lesionar na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar diante da Sérvia, diversos jogadores e celebridades postaram mensagens de apoio ao camisa 10, inclusive Raphinha, que foi titular junto com o astro do PSG no jogo de abertura contra os sérvios.
Raphinha durante jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia
Raphinha durante jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Em uma das mensagens postadas nesta sexta-feira (25), Raphinha compara a relação de Neymar com a torcida a outros astros da Copa, como Cristiano Ronaldo e Messi, que segundo ele, recebem melhor tratamento.
"Torcedores da Argentina tratam Messi como Deus, torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como rei. Torcedores brasileiros torcem pro Neymar quebrar a perna", diz um trecho da publicação.
Em seguida, a mensagem diz que o Brasil não merece ter o craque: "Como é triste, o maior erro da carreira do Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol."
Publicação de Raphinha, da Seleção Brasileira, nas redes sociais, em homenagem a Neymar
Publicação de Raphinha, nas redes sociais, em homenagem a Neymar Crédito: Instagram / Reprodução
O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h, para enfrentar a Suíça em duelo que vale a liderança do grupo G. As duas equipes venceram na estreia e somam três pontos, mas o time de Tite está no topo da classificação com um gol a mais de saldo, e Neymar não deve participar desse e do jogo seguinte, contra Camarões, no dia 2 de dezembro.

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