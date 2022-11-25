Raphinha defende Neymar e critica torcida: 'Erro foi nascer brasileiro'

SÃO PAULO - Um dia após Neymar se lesionar na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar diante da Sérvia, diversos jogadores e celebridades postaram mensagens de apoio ao camisa 10, inclusive Raphinha, que foi titular junto com o astro do PSG no jogo de abertura contra os sérvios.

Raphinha durante jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em uma das mensagens postadas nesta sexta-feira (25), Raphinha compara a relação de Neymar com a torcida a outros astros da Copa, como Cristiano Ronaldo e Messi, que segundo ele, recebem melhor tratamento.

"Torcedores da Argentina tratam Messi como Deus, torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como rei. Torcedores brasileiros torcem pro Neymar quebrar a perna", diz um trecho da publicação.

Em seguida, a mensagem diz que o Brasil não merece ter o craque: "Como é triste, o maior erro da carreira do Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol."

Publicação de Raphinha, nas redes sociais, em homenagem a Neymar Crédito: Instagram / Reprodução