Senegal vence Catar e segue vivo no Grupo A da Copa do Mundo

Com a vitória, Senegal ainda mantém chances de se classificar para o mata-mata Crédito: Instagram Senegal/Divulgação

Primeiro país-sede a perder o jogo de abertura do Mundial, o Qatar também se tornou o único anfitrião a ser derrotado nas duas rodadas iniciais da fase de grupos da Copa do Mundo ao ser batido por Senegal por 3 a 1 nesta sexta-feira (25).

Com esse placar, Senegal conquista os primeiros pontos no Mundial, enquanto o Qatar permanece zerado.

Mesmo nesta situação, a nação do Oriente Médio ainda não está matematicamente eliminada, embora a classificação seja muito difícil. Para seguir às oitavas de final, a Holanda precisa perder para o Equador na tarde desta sexta. Desta forma, Equador iria a 6 pontos e garantia a primeira vaga. Aí, na última rodada do grupo, a seleção qatariana teria de derrotar a holandesa e o Equador também bater Senegal.

Nesse cenário, o Equador iria a 9 pontos na liderança e os outros três times somariam 3 pontos, com a vaga definida pelos critérios de desempate, nesta sequência: saldo de gols, número total de gols marcados; pontos obtidos no confronto direto; diferença de gols entre as equipes no confronto direto; e melhor fair play (cartão amarelo vale menos 1; vermelho indireto (segundo amarelo), menos 3; vermelho direto, menos 4; cartão amarelo + vermelho direto, menos 5 pontos). Se ainda assim as seleções se mantiverem empatadas, um sorteio será realizado pelo Comitê Organizador da Copa.

Em relação do duelo no estádio Al Thumama, em Doha, o domínio foi completo do país africano, mais efetivo no ataque e seguro na defesa. De tanto insistir, Boulaye Dia abriu o placar aos 41min do primeiro tempo, com um chute de dentro da área após o zagueiro Khoukhi falhar no corte de um cruzamento e a bola sobrar livre para Dia.

Famara Diédhiou ampliou logo aos 2min do segundo tempo, de cabeça, jogando uma ducha de água fria na torcida qatariana no estádio.

Após levar o segundo gol, o Qatar resolveu partir para cima e criou algumas boas oportunidades. Na melhor delas, Almoez Ali chutou rasteiro no cantinho, mas o goleiro senegalês Mendy desviou com as pontas dos dedos para escanteio.

O goleiro voltou a salvar Senegal aos 22min, quando defendeu no reflexo uma finalização à queima-roupa de Mohammed da entrada da pequena área.

O esforço do time surtiu efeito com o gol de Mohammed Muntari, de cabeça, aos 32min, dando esperança à torcida. No entanto, a alegria do time da casa não durou muito, uma vez que Bamba Dieng ampliou para o rival seis minutos depois.

Na última rodada, na terça-feira (29), com os dois jogos no mesmo horário (12h, de Brasília), o Qatar enfrenta a Holanda e Senegal encara o Equador para a definição das vagas.

FICHA DO JOGO

QATAR

Barsham; Pedro Miguel (Mohammed Waad), Khoukhi, Ahmed (Salman) e Hassam; Boudiaf (Hatem), Madibo e Al Haydos (Muntari); Ismaeel Mohammed, Afif e Ali. Técnico: Félix Sánchez

SENEGAL

Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Cissé); Nampalys Mendy (Pape Sarr), Gueye, Diatta (Ciss) e Sarr (Ndiaye); Diédhiou (Bamba Dieng) e Dia. Técnico: Aliou Cissé