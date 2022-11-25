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Danilo e Neymar estão fora fase de grupos da Copa do Mundo por lesão

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou em vídeo divulgado pela CBF a lesão dos atletas. Previsão de retorno é para o mata-mata, caso o Brasil avance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2022 às 11:35

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 11:35

Segundo o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo. Os jogadores sofreram um entorse no tornozelo na partida contra a Sérvia e o tempo de recuperação não seria suficiente para os atletas jogarem as partidas contra Suíça, na segunda-feira (28), e contra Camarões, na sexta-feira (2). Eles só retornam a campo caso o Brasil avance para o mata-mata da Copa.
Confirmada a lesão, agora o técnico Tite terá que decidir o substitutos. No penúltimo amistoso preparatório da Seleção, o zagueiro Éder Militão foi testado na posição de lateral. A outra opção seria Daniel Alves, que é da posição, mas que vem de um período sem entrar em campo e já possui uma idade avançada. No caso de Neymar, uma alternativa pode ser o retorno de Fred ao time titular, avançando Lucas Paquetá para a função de meia-atacante.

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